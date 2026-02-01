Los 11 de Claudio Úbeda para que Boca enfrente a Newell's

La principal novedad es la inclusión de Santiago Ascacíbar desde el arranque. El ex Estudiantes, que llegó con ritmo de competencia, será volante interno y compartirá la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Ander Herrera, ya recuperado tras no haber sido titular frente a Estudiantes. La intención del cuerpo técnico es consolidar un eje fuerte, con buen manejo de la pelota y llegada al área.