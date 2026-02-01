Los 11 de Claudio Úbeda para que Boca enfrente a Newell's
El Xeneize recibirá a la Lepra por el Torneo Apertura con Santiago Ascacíbar como eje del mediocampo y una delantera juvenil, marcada por las numerosas lesiones.
Claudio Úbeda ya tiene definido el once de Boca para el cruce ante Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura. Las ausencias por lesión condicionaron la elección del entrenador, que decidió apostar por un mediocampo con jerarquía y por juventud en los metros finales.
La principal novedad es la inclusión de Santiago Ascacíbar desde el arranque. El ex Estudiantes, que llegó con ritmo de competencia, será volante interno y compartirá la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Ander Herrera, ya recuperado tras no haber sido titular frente a Estudiantes. La intención del cuerpo técnico es consolidar un eje fuerte, con buen manejo de la pelota y llegada al área.
En ofensiva, el panorama obligó a tomar decisiones. Con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson fuera de consideración por lesión, Úbeda optó por volver a darle la titularidad a Iker Zufiaurre, quien ya había sido de entrada en La Plata.
Ángel Romero, uno de los refuerzos, había sido probado en los entrenamientos del viernes, pero finalmente ocupará un lugar en el banco de suplentes debido a su falta de pretemporada. La gran sorpresa será la presencia de Gonzalo Gelini como extremo derecho en lugar de Kevin Zenón, tras haber debutado ante Estudiantes.
De este modo, Boca se presentará con Ascacíbar, Paredes y Herrera como columna vertebral, Gelini y Exequiel Zeballos por las bandas y Zufiaurre como referencia ofensiva. Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Kevin Zenón son los futbolistas que dejan la titularidad respecto del último encuentro.
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Los datos del partido
- Hora: 19.15.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Darío Herrera.
- Estadio: La Bombonera.
