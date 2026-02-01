El video al borde de la censura de Sofía "La Reini" Gonet: "Nueva era"

La versión actual de "La Reini" presenta un corte de estilo bob rubio luminoso, con un flequillo desmechado que aporta una impronta mucho más juvenil y dinámica. Bajo el lema “hasta que un día volví”, Gonet acompaña este cambio de look con un vestuario que oscila entre lo urbano y lo nocturno, incluyendo camperas de cuero oversize y vestidos de gasa con transparencias. Más allá de lo superficial, este renacimiento estético es interpretado como una declaración de libertad y un retorno a las raíces que la vincularon originalmente con su público, reafirmando su capacidad de reinvención en una industria en constante cambio.