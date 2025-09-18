MinutoUno

Diego Placente confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial de Chile

Sin las figuras que no fueron cedidas por sus clubes, el entrenador hizo oficial la lista de 21 que competirán en el Mundial Sub-20 que arranca a fines de septiembre.

Luego de la negativa de los clubes europeos, Diego Placente, director técnico de la Selección Argentina Sub-20, confirmó este jueves la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La nómina incluye a siete futbolistas que militan en el exterior, pero tiene bajas de relevancia. Tal como se esperaba, algunas figuras no estarán presentes, ya que sus clubes no los cedieron: este es el caso de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes se perderán el certamen.

En tanto, los siete futbolistas del exterior convocados son: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Además, Placente citó a Maher Carrizo, la joven figura de Vélez. Se espera que el futbolista juegue la revancha de la Copa Libertadores contra Racing el martes 23 y se sume al equipo nacional al día siguiente, antes de viajar a Chile.

Calendario de la Selección Argentina en el Mundial

La Selección Argentina, ganadora de seis títulos mundiales de la categoría, integrará el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. Todos sus partidos de la fase inicial se disputarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso:

  • 28 de septiembre: vs. Cuba
  • 1° de octubre: vs. Australia
  • 4 de octubre: vs. Italia

La lista de convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20

ARQUEROS

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

  • Tomás Pérez (Porto)
  • Milton Delgado (Boca)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell's)

DELANTEROS

  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
  • Ian Subiabre (River)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Maher Carrizo (Vélez)
