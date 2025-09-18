Diego Placente confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial de Chile

La nómina incluye a siete futbolistas que militan en el exterior, pero tiene bajas de relevancia. Tal como se esperaba, algunas figuras no estarán presentes, ya que sus clubes no los cedieron: este es el caso de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes se perderán el certamen.