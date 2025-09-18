Diego Placente confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial de Chile
Sin las figuras que no fueron cedidas por sus clubes, el entrenador hizo oficial la lista de 21 que competirán en el Mundial Sub-20 que arranca a fines de septiembre.
Luego de la negativa de los clubes europeos, Diego Placente, director técnico de la Selección Argentina Sub-20, confirmó este jueves la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.
La nómina incluye a siete futbolistas que militan en el exterior, pero tiene bajas de relevancia. Tal como se esperaba, algunas figuras no estarán presentes, ya que sus clubes no los cedieron: este es el caso de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes se perderán el certamen.
En tanto, los siete futbolistas del exterior convocados son: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).
Además, Placente citó a Maher Carrizo, la joven figura de Vélez. Se espera que el futbolista juegue la revancha de la Copa Libertadores contra Racing el martes 23 y se sume al equipo nacional al día siguiente, antes de viajar a Chile.
Calendario de la Selección Argentina en el Mundial
La Selección Argentina, ganadora de seis títulos mundiales de la categoría, integrará el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. Todos sus partidos de la fase inicial se disputarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso:
- 28 de septiembre: vs. Cuba
- 1° de octubre: vs. Australia
- 4 de octubre: vs. Italia
La lista de convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20
ARQUEROS
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Alain Gómez (Valencia)
DEFENSORES
- Dylan Gorosito (Boca)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth)
MEDIOCAMPISTAS
- Tomás Pérez (Porto)
- Milton Delgado (Boca)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell's)
DELANTEROS
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
- Ian Subiabre (River)
- Mateo Silvetti (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Maher Carrizo (Vélez)
Te puede interesar
Dejá tu comentario