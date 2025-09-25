Preocupación en Racing por el árbitro del clásico de Avellaneda y el que se viene en la Copa Argentina
La designación de Nicolás Ramírez para el clásico del domingo entre Racing e Independiente encendió las alarmas en La Academia.
Los clásicos se juegan dentro y fuera de la cancha y en Racing están preocupados por los antecedentes del árbitro designado para el clásico del domingo, Nicolás Ramírez, quien claramente perjudicó las últimas dos veces que dirigió al equipo de Gustavo Costas.
Asimismo, en Avellaneda está en estado de alerta por la designación del árbitro del partido del jueves 2 de octubre ante River, por la Copa Argentina, que se jugará en la ciudad de Rosario, en Gigante de Arroyito de Central
Los -malos- antecedentes de Ramírez con Racing
Nicolás Ramírez, el mismo árbitro que quedó marcado por sus polémicos fallos contra Racing frente a Boca e Independiente, fue designado otra vez para dirigir un partido importante de la Academia, nuevamente en un clásico de Avellaneda.
El recuerdo está fresco. Ante Boca, Ramírez cobró 19 faltas para el Xeneize y solo 6 para Racing, inclinando la balanza en un partido que terminó en empate. En el clásico de Avellaneda hizo lo mismo: 18 infracciones para Independiente y apenas 2 para la Academia. Dos arbitrajes calcados que dejaron a Racing jugando con una desventaja imposible de disimular.
No se trató de simples errores. Ramírez inventó faltas cerca del área de Racing, frenó recuperaciones legítimas y dejó pasar infracciones clarísimas de los rivales. Varios jugadores y Costas fueron tajantes: con arbitrajes así, Racing nunca juega en igualdad de condiciones.
El clima en la Academia es de indignación total. Para muchos hinchas, la designación de Ramírez es directamente un mensaje contra Racing, que se juega su futuro deportivo con un árbitro que tiene antecedentes nefastos. En Avellaneda no lo dudan: si algo raro pasa en el próximo partido, el escándalo va a ser mayúsculo.
