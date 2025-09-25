Preocupación en Racing por el árbitro del clásico de Avellaneda y el que se viene en la Copa Argentina

No se trató de simples errores. Ramírez inventó faltas cerca del área de Racing, frenó recuperaciones legítimas y dejó pasar infracciones clarísimas de los rivales. Varios jugadores y Costas fueron tajantes: con arbitrajes así, Racing nunca juega en igualdad de condiciones.

nicolas ramirez arbitro.jpg Foto NA: Marcelo Capece.

El clima en la Academia es de indignación total. Para muchos hinchas, la designación de Ramírez es directamente un mensaje contra Racing, que se juega su futuro deportivo con un árbitro que tiene antecedentes nefastos. En Avellaneda no lo dudan: si algo raro pasa en el próximo partido, el escándalo va a ser mayúsculo.