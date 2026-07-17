Manteniendo las tradiciones: el ritual que repetirá la Argentina en conferencia de prensa

La costumbre volvió a repetirse pocos meses después, antes de la Finalissima disputada en Wembley frente a Italia. Nuevamente Scaloni eligió compartir la conferencia con el arquero del Aston Villa y, horas más tarde, Argentina desplegó una de sus mejores actuaciones para imponerse por 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

El ritual también estuvo presente en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, ambos comparecieron ante la prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Doha antes de enfrentar a Francia en uno de los partidos más recordados de la historia de la Copa del Mundo.

El Dibu terminó siendo uno de los grandes protagonistas de aquella definición. Durante el tiempo suplementario protagonizó la histórica atajada frente a Randal Kolo Muani que evitó el gol francés sobre el cierre del partido y luego volvió a resultar decisivo en la definición por penales. Allí contuvo el remate de Kingsley Coman y además desplegó sus habituales maniobras psicológicas antes del disparo de Aurélien Tchouaméni, cuyo remate terminó desviándose por encima del travesaño.

Ahora, antes de una nueva final mundialista, el pujatense decidió mantener intacta esa tradición que acompañó al equipo en los momentos más importantes de su ciclo. Aunque se trata de un gesto protocolar, la repetición de este ritual volvió a alimentar el entusiasmo entre los hinchas argentinos, que observan en estos pequeños detalles una continuidad de las costumbres que acompañaron a la Scaloneta durante los años más exitosos de su historia reciente.