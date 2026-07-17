Manteniendo las tradiciones: el ritual que repetirá la Argentina en conferencia de prensa
La FIFA confirmó que Lionel Scaloni brindará este viernes la última conferencia de prensa antes de la final del Mundial junto a Emiliano Martínez.
La Selección Argentina volverá a respetar una tradición que se consolidó durante el exitoso ciclo de Lionel Scaloni. En la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España, el entrenador nacional compartirá la conferencia de prensa oficial junto a Emiliano "Dibu" Martínez, repitiendo una fórmula que acompañó a la Albiceleste en cada una de sus últimas coronaciones.
La FIFA confirmó el cronograma de actividades para este viernes, jornada en la que ambos seleccionados cumplirán con el tradicional contacto con los medios antes del partido decisivo. El primero en presentarse será el entrenador español Luis de la Fuente, quien estará acompañado por el mediocampista Rodri Hernández desde las 19.30 (hora argentina).
Posteriormente llegará el turno de la delegación albiceleste. Desde las 20.35, Scaloni y Dibu Martínez responderán las preguntas de la prensa internacional en el Javits Center de Nueva York. Más allá de tratarse de una decisión protocolar, la elección del arquero volvió a despertar la atención de los hinchas debido a un detalle que ya se transformó en una verdadera tradición dentro del seleccionado.
La cábala intacta: Dibu Martínez acompañará a Scaloni en la conferencia de prensa
Cada vez que la Albiceleste afrontó una final durante el ciclo Scaloni, Martínez fue el futbolista elegido para acompañar al entrenador en la conferencia oficial previa al encuentro.
La primera vez ocurrió en julio de 2021, cuando Argentina se preparaba para disputar la final de la Copa América frente a Brasil en el estadio Maracaná. En aquella oportunidad, el arquero tomó la palabra junto al entrenador antes de un partido que terminó con la histórica victoria argentina por 1-0 gracias al gol de Ángel Di María, poniendo fin a una sequía de 28 años sin títulos para la Selección mayor.
La costumbre volvió a repetirse pocos meses después, antes de la Finalissima disputada en Wembley frente a Italia. Nuevamente Scaloni eligió compartir la conferencia con el arquero del Aston Villa y, horas más tarde, Argentina desplegó una de sus mejores actuaciones para imponerse por 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.
El ritual también estuvo presente en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, ambos comparecieron ante la prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Doha antes de enfrentar a Francia en uno de los partidos más recordados de la historia de la Copa del Mundo.
El Dibu terminó siendo uno de los grandes protagonistas de aquella definición. Durante el tiempo suplementario protagonizó la histórica atajada frente a Randal Kolo Muani que evitó el gol francés sobre el cierre del partido y luego volvió a resultar decisivo en la definición por penales. Allí contuvo el remate de Kingsley Coman y además desplegó sus habituales maniobras psicológicas antes del disparo de Aurélien Tchouaméni, cuyo remate terminó desviándose por encima del travesaño.
Ahora, antes de una nueva final mundialista, el pujatense decidió mantener intacta esa tradición que acompañó al equipo en los momentos más importantes de su ciclo. Aunque se trata de un gesto protocolar, la repetición de este ritual volvió a alimentar el entusiasmo entre los hinchas argentinos, que observan en estos pequeños detalles una continuidad de las costumbres que acompañaron a la Scaloneta durante los años más exitosos de su historia reciente.
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