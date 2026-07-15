"¿Qué más tiene que hacer?": Lionel Scaloni se rinde a los pies de Lionel Messi tras la épica clasificación
En la conferencia de prensa, el director técnico de la Selección se rindió a los pies del capitán argentino tras el triunfo ante Inglaterra.
La consagración de Argentina como finalista del Mundial 2026 tuvo, una vez más, a un Lionel Messi monumental liderando la épica en Atlanta. Tras la clasificación, el entrenador Lionel Scaloni se mostró profundamente movilizado por la actitud del astro rosarino en el tramo definitivo de la semifinal y no escatimó en elogios para graficar su valentía dentro de la cancha.
El seleccionador argentino puso especial énfasis en cómo el "Diez" manejó la enorme tensión de los últimos 20 minutos de juego, en un momento donde las piernas flaqueaban y la pelota quemaba ante el empuje inglés:
"Hoy Messi los últimos 20 minutos, cuando agarraba la pelota... Era como que no había un 'nunca más'. Están jugando sin pensar en si fallan o si quedan afuera de una semifinal", describió el DT con admiración absoluta tanto para el capitán como para el resto del plantel.
Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia para Lionel Scaloni
Para cerrar la conferencia de prensa, y ante las eternas discusiones sobre el legado futbolístico del capitán, el DT de Pujato decidió cortar de raíz cualquier tipo de debate y dejó una pregunta retórica para los libros de historia.
"¿Qué más tiene que hacer Lionel Messi para que quede claro que es el mejor futbolista de la historia?", sentenció Scaloni de manera contundente.
Con el pasaje a Nueva Jersey asegurado para el domingo, el seleccionador volvió a dejar en claro que la vigencia del capitán argentino sigue siendo el principal motor del sueño mundialista.
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