"¿Qué más tiene que hacer?": Lionel Scaloni se rinde a los pies de Lionel Messi tras la épica clasificación

La consagración de Argentina como finalista del Mundial 2026 tuvo, una vez más, a un Lionel Messi monumental liderando la épica en Atlanta. Tras la clasificación, el entrenador Lionel Scaloni se mostró profundamente movilizado por la actitud del astro rosarino en el tramo definitivo de la semifinal y no escatimó en elogios para graficar su valentía dentro de la cancha.