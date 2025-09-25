River, tras el golpe de la Copa Libertadores: los frentes que le quedan en 2025

river eliminado

La Copa Argentina, por su parte, aparece como otra gran oportunidad. En cuartos de final deberá medirse con Racing, en un cruce que promete morbo extra por la presencia de Maximiliano Salas, delantero que se marchó de la Academia tras ejecutar su cláusula de salida. El ganador de ese duelo se encontrará en semifinales con Independiente Rivadavia, mientras que del otro lado de la llave quedaron Argentinos Juniors y Belgrano. El certamen, además de prestigio, ofrece un boleto directo a la Libertadores, un premio que hoy toma un valor enorme para los de Gallardo.

En cuanto a la clasificación al máximo certamen continental de 2026, aparece bien posicionado. Encabeza la tabla anual con 49 puntos, apenas por encima de Boca y Rosario Central, que lo persiguen de cerca. Los dirigidos por el "Muñeco" tienen el margen de asegurar su lugar mediante la sumatoria de puntos, pero también cuentan con la posibilidad de abrocharlo conquistando alguno de los torneos domésticos en curso.