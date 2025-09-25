River, tras el golpe de la Copa Libertadores: los frentes que le quedan en 2025
El equipo de Gallardo quedó eliminado en cuartos frente a Palmeiras y ahora deberá enfocarse en otros frentes.
La derrota frente a Palmeiras en Brasil marcó un punto de quiebre para River. Lejos de las noches heroicas de otros años, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo revertir la serie y se despidió de la Copa Libertadores 2025 en cuartos de final.
Con la ilusión de la Quinta frustrada, el Millonario deberá reorganizarse y apuntar con seriedad a los desafíos que aún le restan en la temporada 2025, en los que buscará títulos y, al mismo tiempo, garantizar su presencia en la próxima edición del máximo torneo continental.
El panorama, pese al golpe sufrido en la Copa, no es desalentador: deberá recomponerse anímicamente y, sobre todo, reencontrarse con su mejor versión futbolística. La eliminación a manos del Verdao dejó en claro que el ciclo actual necesita nuevas respuestas, pero el club aún tiene camino por recorrer y objetivos concretos que pueden darle un cierre positivo al 2025.
Los tres objetivos que le quedan al River de Gallardo en este 2025
El primer frente inmediato es el Torneo Clausura, donde River todavía mantiene aspiraciones. Aunque la caída contra Atlético Tucumán lo relegó al segundo puesto del Grupo B, un punto por detrás de Deportivo Riestra, el equipo de Núñez está en plena pelea por el liderazgo y prácticamente asegurado en la fase de playoffs. Con 18 unidades acumuladas, se perfila como candidato a la definición, siempre y cuando logre sostener regularidad en las fechas restantes
La Copa Argentina, por su parte, aparece como otra gran oportunidad. En cuartos de final deberá medirse con Racing, en un cruce que promete morbo extra por la presencia de Maximiliano Salas, delantero que se marchó de la Academia tras ejecutar su cláusula de salida. El ganador de ese duelo se encontrará en semifinales con Independiente Rivadavia, mientras que del otro lado de la llave quedaron Argentinos Juniors y Belgrano. El certamen, además de prestigio, ofrece un boleto directo a la Libertadores, un premio que hoy toma un valor enorme para los de Gallardo.
En cuanto a la clasificación al máximo certamen continental de 2026, aparece bien posicionado. Encabeza la tabla anual con 49 puntos, apenas por encima de Boca y Rosario Central, que lo persiguen de cerca. Los dirigidos por el "Muñeco" tienen el margen de asegurar su lugar mediante la sumatoria de puntos, pero también cuentan con la posibilidad de abrocharlo conquistando alguno de los torneos domésticos en curso.
