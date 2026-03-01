Los 11 que perfila Marcelo Escuadero para que River enfrente a Independiente Rivadavia
El Millonario visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza por el Torneo Apertura 2026, con Marcelo Escudero como DT interino y una duda en el lateral izquierdo.
River afrontará este lunes 2 de marzo una visita exigente a Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026, en medio de la salida de Marcelo Gallardo. Con Marcelo Escudero como entrenador interino, el equipo viajará al estadio Malvinas Argentinas con una formación casi definida y una duda puntual en defensa. Sin tiempo para lamentos y con la necesidad de cambiar el chip, el Millonario tendrá una prueba inmediata en condición de visitante frente a un rival que se volvió competitivo en el último tiempo.
Mientras se ultiman los detalles para la llegada de Eduardo Coudet —quien se encuentra resolviendo su desvinculación de Deportivo Alavés y arribaría al país entre miércoles y jueves—, el “Pichi” asumirá nuevamente el mando del plantel profesional, en lo que será su segunda experiencia al frente de la Primera.
Con apenas un puñado de entrenamientos, Escudero todavía no realizó una práctica formal de fútbol, aunque se estima que repetirá en gran parte la base que utilizó Gallardo en la victoria ante Banfield. Aquel triunfo le permitió a River cortar una racha de tres fechas sin ganar y meterse en zona de clasificación del Apertura.
La principal incógnita está en el lateral izquierdo. Matías Viña y Marcos Acuña pelean por un lugar en reemplazo del juvenil Facundo González, con el objetivo también de contener a Sebastián Villa, una de las principales amenazas ofensivas del conjunto mendocino.
El plantel se entrenará este domingo a las 16 en el River Camp y luego partirá a las 19 en un vuelo chárter desde Ezeiza rumbo a Mendoza, donde se alojará en el Hotel Diplomatic. El encuentro se disputará este lunes desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas, en un contexto especial para River, que busc
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.
