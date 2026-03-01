Los 11 que perfila Marcelo Escuadero para que River enfrente a Independiente Rivadavia

River afrontará este lunes 2 de marzo una visita exigente a Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026, en medio de la salida de Marcelo Gallardo. Con Marcelo Escudero como entrenador interino, el equipo viajará al estadio Malvinas Argentinas con una formación casi definida y una duda puntual en defensa. Sin tiempo para lamentos y con la necesidad de cambiar el chip, el Millonario tendrá una prueba inmediata en condición de visitante frente a un rival que se volvió competitivo en el último tiempo.