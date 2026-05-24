Los 11 de Ricardo Zielinski para enfrentar a River por la final del Torneo Apertura 2026
Con muchos históricos casi confirmados, el "Ruso" define a los 11 de Belgrano para la gran final del certamen.
Belgrano de Córdoba está ante la oportunidad más grande de su historia institucional en la máxima categoría, cuando se enfrente ante River en busca del primer título de su historia, por lo que el entrenador Ricardo Zielinski ultimaba detalles del equipo.
El "Pirata" edificó un camino sólido en el Torneo Apertura 2026, finalizando quinto en la Zona B con 26 puntos (siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas). A pesar de que el tramo final de la fase regular sembró algunas dudas y descontento en los hinchas por los flojos resultados, el equipo se revitalizó por completo en unos playoffs que quedarán en el recuerdo de Barrio Alberdi.
El andar en las llaves de eliminación directa fue un testimonio de carácter: venció 1-0 a Talleres en un clásico de octavos que ardió, limpió a Unión con un claro 2-0 en cuartos de final y sacó chapa en semifinales ante Argentinos Juniors, empatando el partido en el último suspiro y remontando una tanda de penales que lo tuvo abajo desde el inicio.
De la mano de Ricardo Zielinski, el técnico del épico ascenso de 2011 y de la primera clasificación internacional en 2013, la "B" quiere su primer título en Primera División para sumarlo a sus vitrinas junto a las ligas cordobesas y la Primera Nacional 2022.
En cuanto a lo físico, el plantel del Ruso llegará con una ligera ventaja de descanso respecto a su rival, ya que no tuvo desgaste entresemana (River debió jugar ante Bragantino por Copa Sudamericana). Sin embargo, el esfuerzo de los 120 minutos ante el Bicho dejó secuelas.
Todos los focos de la enfermería celeste están puestos en Lisandro López, quien sufrió una fuerte contractura en semifinales y debió salir antes de los 20 minutos del primer tiempo. Aunque es un hecho que no llegará al cien por ciento desde lo físico, el experimentado marcador central le habría manifestado al cuerpo técnico su deseo inquebrantable de estar presente en la final.
Posible formación de Belgrano para la final ante River por el Torneo Apertura 2026
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
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