Los 11 de Ricardo Zielinski para enfrentar a River por la final del Torneo Apertura 2026.

En cuanto a lo físico, el plantel del Ruso llegará con una ligera ventaja de descanso respecto a su rival, ya que no tuvo desgaste entresemana (River debió jugar ante Bragantino por Copa Sudamericana). Sin embargo, el esfuerzo de los 120 minutos ante el Bicho dejó secuelas.

Todos los focos de la enfermería celeste están puestos en Lisandro López, quien sufrió una fuerte contractura en semifinales y debió salir antes de los 20 minutos del primer tiempo. Aunque es un hecho que no llegará al cien por ciento desde lo físico, el experimentado marcador central le habría manifestado al cuerpo técnico su deseo inquebrantable de estar presente en la final.

Posible formación de Belgrano para la final ante River por el Torneo Apertura 2026