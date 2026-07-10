Convocan a una marcha por la desaparición de Jessica Benítez Barbudes

Al momento de su desaparición, Jessica llevaba puesta un buzo de color negro y pantalón color gris con vivos verdes.

La Policía de la Ciudad difundió un parte oficial para colaborar con la búsqueda de Jessica

Las autoridades solicitaron a toda la población que quien pueda aportar cualquier dato sobre el paradero de Jessia o la haya visto en los últimos días, comunicarse de inmediato a los siguientes números habilitados de forma directa:

Emergencias: 911

Línea telefónica directa: 134

Contacto de WhatsApp: 115-821-4001

Teléfono alternativo: 4309700 (Interno 234153)

Desesperado pedido de la madre de Jessica Benítez Barbudes, la joven que desapareció en Belgrano

La búsqueda de Jessica Anahí Benítez Barbudes, la adolescente de 18 años desaparecida desde el martes, continúa con una nueva línea de investigación que llevó los rastrillajes hasta la localidad bonaerense de Don Bosco. Mientras la Policía trabaja para dar con su paradero, su madre, Fanny, realizó un desesperado pedido.

La última vez que Jessica tuvo contacto con su Fanny fue el martes por la tarde. Su madre le había escrito para avisarle que no asistiera a una clase de catequesis porque había sido suspendida. Ante esto, la joven respondió con un escueto mensaje de WhatsApp: le dijo “ya vuelvo”, pero no regresó a su casa. Después de esa conversación, su teléfono se apagó y desde entonces nada se sabe sobre su paradero.

Con el correr de las horas un dato clave redirigió el rubo de la búsqueda. Según contó la madre de la adolescente, una mujer de la localidad de Wilde se comunicó con ella para contarle que vio a Jessica el martes alrededor de las 16.30. Según relató, la joven le pidió ayuda para llegar a una dirección en Don Bosco porque no tenía datos móviles para utilizar el mapa en su celular.

“La mujer dijo que la acompañó hasta la estación de Wilde para que no vaya sola y que le dio su teléfono para que Jessica le avisara cuando llegara. Jessica la llamó y le avisó que había llegado bien a Don Bosco”, detalló Fanny. Dicha información ya fue incorporada a la investigación y la Justicia le tomó declaración a la testigo, que prefirió no exponer su identidad.

"Cuando la llamo no atiende, el celular a veces está prendido y a veces apagado. Le mandás mensajes y le llegan, pero no contesta", contó Fanny, quien además explicó que la cuenta de Instagram de su hija fue desactivada y ayer volvió a activarse, pero Jessica no respondió ninguno de los mensajes que le enviaron.

"Quiero que aparezca, o si está en algún lado que me llame y me diga que está bien. Que no sea un mensaje, porque a esta altura no sé quién me puede estar mandando el mensaje. Quiero que me llame y me lo diga ella", pidió entre lágrimas.

Mientras tanto, la mujer aseguró que la policía le transmitió tranquilidad y le informaron que continúan trabajando sobre esa dirección.

"Tengo una esperanza enorme de volver a abrazarla", afirmó la mujer y se dirigió directamente a su hija: "Que me llame, que me diga que está bien, necesito escucharla. Si ella necesita ese espacio y estar sola, que me lo diga. Porque mientras que ella no hable conmigo, yo voy a seguir buscándola".