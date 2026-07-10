Qué determina la autopsia de la víctima de femicidio en Junín: un dato revelador podría cambiar la carátula

Los investigadores tienen como hipótesis principal que el femicidio está vinculado a una denuncia que realizó la víctima contra el acusado por grooming, supo saber la agencia Noticias Argentinas.

El viernes 3 de julio, personal de la Policía Federal encabezó un allanamiento en la finca del implicado luego de que Errapán realizara una acusación formal días antes contra el padrino de su hija por ingresar al baño de la casa y filmarla con el celular mientras se higienizaba.

Hasta el momento la causa está caratulada como femicidio seguido de rapto, ya que luego del asesinato secuestró a la niña "A.G.", a la cual tomó por el cuello y amedrentó con matarla delante de la Policía. La menor, por quien se activó el Alerta Sofía, fue puesta a resguardo.