Qué determina la autopsia de la víctima de femicidio en Junín: un dato revelador podría cambiar la carátula
El procurador general de Junín, Martín Laius, dio detalles sobre la causa de la muerte de Mercedes Errapan.
La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán, de 32 años, sigue avanzando para esclarecer los detalles del crimen que conmocionó a la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. El procurador general de esa ciudad, Martín Laius, reveló que los primeros estudios forenses descartaron que la víctima fuera asesinada de un balazo, como se marcó en las primeras versiones del hecho.
Laius, en entrevista con el canal Telejunín, dio detalles sobre los avances de la investigación que lleva adelante la fiscal Fernanda Sánchez y comentó cuáles serán los siguientes movimientos de la Fiscalía contra el presunto femicida Sebastián Daniel Bonafe.
En este contexto, el procurador reveló que los resultados de la autopsia descartan que Errapan fuera asesinada de un disparo y en su lugar comentó que todo apunta a que su muerte ocurrió a partir de "una agresión con arma blanca y también un golpe contundente en la cabeza".
Y luego sumó que antes de dar a conocer más detalles de los resultados forenses, primero deben "hablarlo con la familia".
Acerca de la presencia de Bonafé en el domicilio de la víctima, el vocero expuso ante el medio TeleJunín: “Entra en la madrugada y se retira minutos antes de las 8 de la mañana. Es ahí donde tendríamos la data del femicidio”.
Los investigadores tienen como hipótesis principal que el femicidio está vinculado a una denuncia que realizó la víctima contra el acusado por grooming, supo saber la agencia Noticias Argentinas.
El viernes 3 de julio, personal de la Policía Federal encabezó un allanamiento en la finca del implicado luego de que Errapán realizara una acusación formal días antes contra el padrino de su hija por ingresar al baño de la casa y filmarla con el celular mientras se higienizaba.
Hasta el momento la causa está caratulada como femicidio seguido de rapto, ya que luego del asesinato secuestró a la niña "A.G.", a la cual tomó por el cuello y amedrentó con matarla delante de la Policía. La menor, por quien se activó el Alerta Sofía, fue puesta a resguardo.
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