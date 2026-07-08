Belgrano: buscan a una adolescente de 18 años que fue al colegio el martes y aún no volvió a su casa

Mientras tanto, familiares y allegados difundieron fotos de la adolescente en la web para que el público conozca su cara.

Jessica no es la única adolescente de Belgrano que entró a la lista de personas perdidas en los últimos días: el fin de semana pasado una familia del mismo barrio denunció la búsqueda de una chica de 15 años que fue encontrada 24 horas más tarde.

En ese caso, la adolescente había desaparecido a las 19 horas del viernes 3 de julio, momentos antes del inicio del partido de la Selección, en la zona de Cuba y Sucre.

La familia radicó la denuncia en la misma comisaría, la 13C de Belgrano, y pasarían casi 24 horas antes de que alguien la localizara.