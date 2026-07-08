Belgrano: buscan a una adolescente de 18 años que fue al colegio el martes y aún no volvió a su casa
La Policía de la Ciudad está en la búsqueda de Jessica Benitez Barbudes, quien se comunicó por última vez con su madre a las 18.26 del martes.
Pasaron casi 24 horas y la familia de Jessica Benitez Barbudes sigue sin saber de ella. La adolescente de 18 años salió el martes de su casa en Belgrano y se suponía que iba al colegio, pero este miércoles su madre sigue en la espera de noticias de ella.
La última vez que la mujer tuvo contacto con su hija fue a las 18.26 del martes, a través de su celular. La chica tenía clases en la al Colegio N° 8 "Julio A. Roca Belgrano", pero cuando se hizo la hora de volver a su casa no apareció.
Por eso su madre se presentó en la comisaría vecinal 13C, en Belgrano, y radicó una denuncia por averiguación de paradero.
Desde entonces tiene el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, que activó a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, según datos reportados por Infobae.
Cualquiera que pueda aportar datos concretos sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse al 911, o bien al número de la mamá de Jessica, que es el 11-3197-6151.
Mientras tanto, familiares y allegados difundieron fotos de la adolescente en la web para que el público conozca su cara.
Jessica no es la única adolescente de Belgrano que entró a la lista de personas perdidas en los últimos días: el fin de semana pasado una familia del mismo barrio denunció la búsqueda de una chica de 15 años que fue encontrada 24 horas más tarde.
En ese caso, la adolescente había desaparecido a las 19 horas del viernes 3 de julio, momentos antes del inicio del partido de la Selección, en la zona de Cuba y Sucre.
La familia radicó la denuncia en la misma comisaría, la 13C de Belgrano, y pasarían casi 24 horas antes de que alguien la localizara.
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