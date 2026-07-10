Desesperado pedido de la madre de Jessica Benítez Barbudes, la joven que desapareció en Belgrano
La adolescente de 18 años fue vista por última vez el martes. Un llamado redirigió la búsqueda hacia la localidad bonaerense de Don Bosco.
La búsqueda de Jessica Anahí Benítez Barbudes, la adolescente de 18 años desaparecida desde el martes, continúa con una nueva línea de investigación que llevó los rastrillajes hasta la localidad bonaerense de Don Bosco. Mientras la Policía trabaja para dar con su paradero, su madre, Fanny, realizó un desesperado pedido.
La última vez que Jessica tuvo contacto con su Fanny fue el martes por la tarde. Su madre le había escrito para avisarle que no asistiera a una clase de catequesis porque había sido suspendida. Ante esto, la joven respondió con un escueto mensaje de WhatsApp: le dijo “ya vuelvo”, pero no regresó a su casa. Después de esa conversación, su teléfono se apagó y desde entonces nada se sabe sobre su paradero.
Con el correr de las horas un dato clave redirigió el rubo de la búsqueda. Según contó la madre de la adolescente, una mujer de la localidad de Wilde se comunicó con ella para contarle que vio a Jessica el martes alrededor de las 16.30. Según relató, la joven le pidió ayuda para llegar a una dirección en Don Bosco porque no tenía datos móviles para utilizar el mapa en su celular.
“La mujer dijo que la acompañó hasta la estación de Wilde para que no vaya sola y que le dio su teléfono para que Jessica le avisara cuando llegara. Jessica la llamó y le avisó que había llegado bien a Don Bosco”, detalló Fanny. Dicha información ya fue incorporada a la investigación y la Justicia le tomó declaración a la testigo, que prefirió no exponer su identidad.
"Cuando la llamo no atiende, el celular a veces está prendido y a veces apagado. Le mandás mensajes y le llegan, pero no contesta", contó Fanny, quien además explicó que la cuenta de Instagram de su hija fue desactivada y ayer volvió a activarse, pero Jessica no respondió ninguno de los mensajes que le enviaron.
"Quiero que aparezca, o si está en algún lado que me llame y me diga que está bien. Que no sea un mensaje, porque a esta altura no sé quién me puede estar mandando el mensaje. Quiero que me llame y me lo diga ella", pidió entre lágrimas.
Mientras tanto, la mujer aseguró que la policía le transmitió tranquilidad y le informaron que continúan trabajando sobre esa dirección.
"Tengo una esperanza enorme de volver a abrazarla", afirmó la mujer y se dirigió directamente a su hija: "Que me llame, que me diga que está bien, necesito escucharla. Si ella necesita ese espacio y estar sola, que me lo diga. Porque mientras que ella no hable conmigo, yo voy a seguir buscándola".
Qué se sabe sobre las últimas horas de Jessica y la preocupación de sus amigos
La desaparición ocurrió el martes, cuando Jessica salió de su casa con destino al Colegio Julio Argentino Roca, en el barrio porteño de Belgrano, donde cursa el secundario en el turno tarde. Sin embargo, un amigo de la familia aseguró haberla visto ingresar al establecimiento y salir inmediatamente en dirección a la avenida Los Incas.
Según relató Michelle, su mejor amiga, tras hablar con distintos conocidos en común descubrió que Jessica tenía previsto ir al Barrio Chino y no asistir a clases.
Durante la madrugada del miércoles, a las 4:20, otro de sus mejores amigos le envió mensajes que fueron leídos, pero poco después la joven lo bloqueó. Además, desactivó temporalmente su cuenta de Instagram, algo que sus allegados consideran que no es lo habitual.
La preocupación de familiares y amigos también está relacionada con el estado de salud mental de Jessica. Días atrás, el 29 de junio, la joven había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y tenía programado un turno con el psiquiatra para retomar el tratamiento el próximo 22 de julio.
A su vez, la joven había tenido un intento de suicidio y el fin de semana previo a su desaparición había mantenido una conversación con un amigo en la cual le había expresado que aún tenía pensamientos suicidas
Como antecedente a la desaparición se suma que la joven ya se había ido de su domicilio sin avisar. El episodio ocurrió durante las vacaciones de verano, cuando Jessica se fue a la casa de unos amigos, pero regresó poco después.
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