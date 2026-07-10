Desesperado pedido de la madre de Jessica Benítez Barbudes, la joven que desapareció en Belgrano

"Quiero que aparezca, o si está en algún lado que me llame y me diga que está bien. Que no sea un mensaje, porque a esta altura no sé quién me puede estar mandando el mensaje. Quiero que me llame y me lo diga ella", pidió entre lágrimas.

Mientras tanto, la mujer aseguró que la policía le transmitió tranquilidad y le informaron que continúan trabajando sobre esa dirección.

"Tengo una esperanza enorme de volver a abrazarla", afirmó la mujer y se dirigió directamente a su hija: "Que me llame, que me diga que está bien, necesito escucharla. Si ella necesita ese espacio y estar sola, que me lo diga. Porque mientras que ella no hable conmigo, yo voy a seguir buscándola".

Qué se sabe sobre las últimas horas de Jessica y la preocupación de sus amigos

La desaparición ocurrió el martes, cuando Jessica salió de su casa con destino al Colegio Julio Argentino Roca, en el barrio porteño de Belgrano, donde cursa el secundario en el turno tarde. Sin embargo, un amigo de la familia aseguró haberla visto ingresar al establecimiento y salir inmediatamente en dirección a la avenida Los Incas.

Según relató Michelle, su mejor amiga, tras hablar con distintos conocidos en común descubrió que Jessica tenía previsto ir al Barrio Chino y no asistir a clases.

Durante la madrugada del miércoles, a las 4:20, otro de sus mejores amigos le envió mensajes que fueron leídos, pero poco después la joven lo bloqueó. Además, desactivó temporalmente su cuenta de Instagram, algo que sus allegados consideran que no es lo habitual.

La preocupación de familiares y amigos también está relacionada con el estado de salud mental de Jessica. Días atrás, el 29 de junio, la joven había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y tenía programado un turno con el psiquiatra para retomar el tratamiento el próximo 22 de julio.

A su vez, la joven había tenido un intento de suicidio y el fin de semana previo a su desaparición había mantenido una conversación con un amigo en la cual le había expresado que aún tenía pensamientos suicidas

Como antecedente a la desaparición se suma que la joven ya se había ido de su domicilio sin avisar. El episodio ocurrió durante las vacaciones de verano, cuando Jessica se fue a la casa de unos amigos, pero regresó poco después.