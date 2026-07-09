Sigue la búsqueda de Jessica Benítez Barbudes: la pista que recibió su madre
La joven de 18 años fue vista por última vez el martes, cuando salió de su casa en el barrio porteño de Belgrano para asistir al colegio.
La búsqueda de Jessica Benítez Barbudes, la joven 18 años cuyo paradero se desconoce desde el martes cuando salió de su casa en el barrio porteño de Belgrano, se intensificó este jueves a partir de un llamado clave que recibió su madre.
La última vez que Fanny tuvo contacto con su hija fue a las 18.26 del martes, a través de su celular. La joven debía asistir ese día a clases en el Colegio N° 8 "Julio A. Roca Belgrano", pero no ingresó y tampoco regresó a su casa.
Ante la falta de respuestas, su madre realizó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad.
Búsqueda de Jessica Benítez Barbudes: su madre recibió un llamado
Este jueves, la mujer confirmó la recepción de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de Jessica en la ciudad Don Bosco, al nordeste del partido de Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Luego de recibir la llamada, la madre de Jessica se dirigió hacia esa ciudad bonaerense para realizar la denuncia, según informó NA.
La investigación fue encomendada a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad a partir de la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4.
Desde el martes, los investigadores trabajan para reconstruir los últimos movimientos de Jessica y determinar qué ocurrió desde que salió de su vivienda.
Ante el alerta por la búsqueda, las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos concretos sobre el paradero de la adolescente se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.
Mientras tanto, familiares y allegados difundieron fotos de la adolescente en redes sociales para intentar localizarla.
Jessica no es la única adolescente de Belgrano que entró a la lista de personas perdidas en los últimos días: el fin de semana pasado una familia del mismo barrio denunció la búsqueda de una chica de 15 años que fue encontrada 24 horas más tarde.
En ese caso, la adolescente había desaparecido a las 19 horas del viernes 3 de julio, momentos antes del inicio del partido de la Selección, en la zona de Cuba y Sucre. La familia radicó la denuncia en la misma comisaría, la 13C de Belgrano y la joven apareció el sábado.
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