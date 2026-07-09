Sigue la búsqueda de Jessica Benítez Barbudes: la pista que recibió su madre

La investigación fue encomendada a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad a partir de la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4.

Familiares y allegados comenzaron a difundir un flyer en redes sociales para intentar localizar a Jessica

Desde el martes, los investigadores trabajan para reconstruir los últimos movimientos de Jessica y determinar qué ocurrió desde que salió de su vivienda.

Ante el alerta por la búsqueda, las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos concretos sobre el paradero de la adolescente se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Mientras tanto, familiares y allegados difundieron fotos de la adolescente en redes sociales para intentar localizarla.

Jessica no es la única adolescente de Belgrano que entró a la lista de personas perdidas en los últimos días: el fin de semana pasado una familia del mismo barrio denunció la búsqueda de una chica de 15 años que fue encontrada 24 horas más tarde.

En ese caso, la adolescente había desaparecido a las 19 horas del viernes 3 de julio, momentos antes del inicio del partido de la Selección, en la zona de Cuba y Sucre. La familia radicó la denuncia en la misma comisaría, la 13C de Belgrano y la joven apareció el sábado.