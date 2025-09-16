River vs. Palmeiras: el historial y las eliminaciones que aún duelen a los hinchas del Millonario

El recuerdo más doloroso: la Copa Libertadores 2020

El antecedente más reciente y amargo para River fue en las semifinales de la Copa Libertadores 2020. En la ida, jugada en Avellaneda, Palmeiras se llevó una contundente victoria por 3-0. En la revancha en Brasil, el “Millonario” mostró carácter y se puso 2-0 con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré. Incluso Gonzalo Montiel había marcado el 3-0 que igualaba la serie, pero el VAR lo anuló en una polémica decisión que aún genera debate. Finalmente, Palmeiras resistió y avanzó a la final, en la que derrotó a Santos para conquistar su segunda Libertadores.