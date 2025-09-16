River vs. Palmeiras: el historial y las eliminaciones que aún duelen a los hinchas del Millonario
Ambos equipos se medirán por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El historial favorece al equipo brasileño en duelos decisivos.
River enfrentará este miércoles a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El “Millonario”, dirigido por Marcelo Gallardo, llega con una racha de 12 partidos invicto, aunque sus últimas clasificaciones en torneos de eliminación fueron sufridas, ya que necesitó penales frente a Libertad y Unión de Santa Fe.
Del otro lado estará el conjunto brasileño, que tuvo una sólida fase de grupos y eliminó sin problemas a Universitario de Perú en los octavos de final, lo que lo posiciona como firme candidato al título.
El historial entre River y Palmeiras
En total, River y Palmeiras se enfrentaron en ocho oportunidades oficiales, con un saldo de tres triunfos para los paulistas, tres empates y dos victorias para el “Millonario”. Sin embargo, el dato más doloroso para los hinchas argentinos es que cada vez que jugaron una serie de eliminación directa, el equipo brasileño terminó avanzando.
Copa Libertadores 1999 (semifinales): River ganó 1-0 en el Monumental con gol de Sergio Berti, pero en la revancha Palmeiras goleó 3-0 con tantos de Alex y un doblete de Roque Júnior. El “Verdao” luego se consagraría campeón ante Deportivo Cali.
Copa Mercosur 1999 (fase de grupos): empataron 3-3 en Núñez y Palmeiras se impuso 3-0 en Brasil, dejando a River eliminado en la primera fase.
Copa Mercosur 2001 (fase de grupos): se registraron los únicos dos empates consecutivos del historial: 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.
El recuerdo más doloroso: la Copa Libertadores 2020
El antecedente más reciente y amargo para River fue en las semifinales de la Copa Libertadores 2020. En la ida, jugada en Avellaneda, Palmeiras se llevó una contundente victoria por 3-0. En la revancha en Brasil, el “Millonario” mostró carácter y se puso 2-0 con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré. Incluso Gonzalo Montiel había marcado el 3-0 que igualaba la serie, pero el VAR lo anuló en una polémica decisión que aún genera debate. Finalmente, Palmeiras resistió y avanzó a la final, en la que derrotó a Santos para conquistar su segunda Libertadores.
Todos los enfrentamientos oficiales entre River y Palmeiras
Semifinales Copa Libertadores 1999: River 1-0 Palmeiras / Palmeiras 3-0 River
Fase de grupos Copa Mercosur 1999: River 3-3 Palmeiras / Palmeiras 3-0 River
Fase de grupos Copa Mercosur 2001: Palmeiras 2-2 River / River 3-3 Palmeiras
Semifinales Copa Libertadores 2020: River 0-3 Palmeiras / Palmeiras 0-2 River
