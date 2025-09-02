Los incidentes por los que Franco Colapinto podría conseguir puntos para Alpine

colapinto

En caso de que ambas penalizaciones se apliquen, Colapinto ascendería automáticamente al décimo puesto, logrando así su primer punto en esta temporada en la Fórmula 1. El argentino expresó su frustración tras la carrera: "Fue una carrera larga y complicada. Creo que tuve mis oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo".

Aunque reconoció mejoras en su rendimiento, el resultado final dejó un sabor agridulce que podría cambiar si la FIA decide sancionar a los pilotos involucrados en los incidentes.