Los cinco jugadores de River que podrían irse en el próximo mercado de pases

Lautaro Rivero rompió el silencio tras la derrota de River en la final del Torneo Apertura

Por último, el libro de pases exigirá decisiones inmediatas sobre dos contratos que finalizan a fin de año. Por Fausto Vera, cuyo préstamo vence en diciembre, existe una opción de compra de 4 millones de dólares fijada por Atlético Mineiro, aunque la dirigencia aún no avanzó en las negociaciones.

En tanto, Ezequiel Centurión quedó relegado tras sufrir una lesión y ser postergado por la explosión de Beltrán. Si bien la intención de la CD es renovar su vínculo, la decisión final dependerá de la voluntad del arquero de buscar rodaje en otro destino con el pase en su poder.