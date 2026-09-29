Los cinco jugadores de River que podrían irse en el próximo mercado de pases
Entre la necesidad de dinero fresco, contratos que expiran y futbolistas relegados que buscan continuidad, la dirigencia de Núñez ultima detalles para definir varias salidas en diciembre.
Aunque el balance deportivo de River todavía tiene capítulos por escribir en lo que queda del año, la dirigencia de Núñez ya proyecta la conformación del plantel para 2027.
Luego de un mercado de pases convulsionado, la ventana de transferencias de verano promete movimientos intensos, donde la cantidad de incorporaciones estará directamente atada a las bajas que sufra la plantilla. En ese escenario, hay cinco futbolistas que se encuentran con un pie afuera o debatiendo su destino.
Los 5 jugadores de River que podrían irse en el próximo mercado de pases
El caso más sensible es el de Santiago Beltrán. El arquero de 21 años irrumpió con actuaciones sobresalientes que lo llevaron a la Selección Argentina, llamando la atención de varios gigantes del fútbol europeo. Aunque su contrato vence en diciembre de 2027, la prioridad en Núñez es actualizarle el sueldo y extender el vínculo para asegurarse una venta millonaria ante cualquier oferta inevitable.
En la línea defensiva, la situación de Lucas Martínez Quarta parece marcar un fin de ciclo. Cuestionado fuertemente tras cometer un penal y errar en la definición por penales en la eliminación del certamen continental, el zaguero estuvo cerca de salir hacia el Genoa italiano y el fútbol qatarí. Aunque se quedó para revertir su imagen, todo indica que en diciembre se buscará concretar su transferencia.
En un plano similar se encuentra Lautaro Rivero, el juvenil que deslumbró en sus inicios pero perdió terreno. Con una propuesta millonaria del Al-Shabab Al-Ahli sobre la mesa y un sondeo de Gremio, en River solo aceptarán venderlo para que relance su carrera.
Por último, el libro de pases exigirá decisiones inmediatas sobre dos contratos que finalizan a fin de año. Por Fausto Vera, cuyo préstamo vence en diciembre, existe una opción de compra de 4 millones de dólares fijada por Atlético Mineiro, aunque la dirigencia aún no avanzó en las negociaciones.
En tanto, Ezequiel Centurión quedó relegado tras sufrir una lesión y ser postergado por la explosión de Beltrán. Si bien la intención de la CD es renovar su vínculo, la decisión final dependerá de la voluntad del arquero de buscar rodaje en otro destino con el pase en su poder.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario