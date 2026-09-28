Las tres alternativas que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027
Tras quedar fuera de la Copa Argentina y la Sudamericana, el equipo de Leonardo Ponzio apunta todos sus cañones al Torneo Clausura.
A River le quedan seis finales por delante en el Torneo Clausura con la misión urgente de reencauzar la temporada y asegurar su pasaje a la próxima Copa Libertadores 2027. Luego de las duras eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el margen de error para el conjunto que dirige Leonardo Ponzio se redujo al mínimo.
El parate por la fecha FIFA le otorga al Millonario un tiempo valioso de trabajo antes del reinicio de la competencia, programado para el sábado 10 de octubre. Con 18 puntos en disputa durante la fase regular, el cuadro de Núñez mantiene tres vías concretas para lograr la clasificación continental.
Las tres alternativas que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027
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La Tabla Anual: Es el camino más directo por rendimiento acumulado. Actualmente, River se ubica en el octavo puesto con 42 unidades, a cinco puntos de la zona de acceso. Necesita encadenar victorias en el cierre del certamen y esperar caídas de los rivales directos para meterse entre los tres mejores.
Consagrarse campeón del Clausura: Levantar el trofeo local otorga el boleto automático al máximo certamen de América. Para conseguirlo, el Millonario debe terminar la fase regular entre los clasificados a los playoffs y luego sortear con éxito los cruces de eliminación directa.
Liberación de cupos por campeones: Es un escenario que depende de terceros. Si los equipos que finalizan por encima en la tabla anual se coronan en torneos que también otorgan plaza a la Libertadores, la lista se correrá y abrirá nuevos lugares.
El itinerario del Millonario comenzará el sábado 10 de octubre a las 21:30, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental por la fecha 12. Rápidamente, el miércoles 14 a las 19, visitará a Sarmiento de Junín. El tramo final del certamen incluirá compromisos de máxima exigencia: el cruce ante Belgrano en Córdoba, el clásico frente a Racing en Núñez, el Superclásico contra Boca en La Bombonera y el cierre de la fase regular ante Aldosivi en Mar del Plata.
River afronta semanas decisivas. La recta final del Clausura determinará si el trabajo de Ponzio rinde sus frutos o si la clasificación internacional se convierte en una cuenta pendiente para el próximo año.
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