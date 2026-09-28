Las tres alternativas que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

La Tabla Anual: Es el camino más directo por rendimiento acumulado. Actualmente, River se ubica en el octavo puesto con 42 unidades, a cinco puntos de la zona de acceso. Necesita encadenar victorias en el cierre del certamen y esperar caídas de los rivales directos para meterse entre los tres mejores.

Consagrarse campeón del Clausura: Levantar el trofeo local otorga el boleto automático al máximo certamen de América. Para conseguirlo, el Millonario debe terminar la fase regular entre los clasificados a los playoffs y luego sortear con éxito los cruces de eliminación directa.

Liberación de cupos por campeones: Es un escenario que depende de terceros. Si los equipos que finalizan por encima en la tabla anual se coronan en torneos que también otorgan plaza a la Libertadores, la lista se correrá y abrirá nuevos lugares.

El itinerario del Millonario comenzará el sábado 10 de octubre a las 21:30, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental por la fecha 12. Rápidamente, el miércoles 14 a las 19, visitará a Sarmiento de Junín. El tramo final del certamen incluirá compromisos de máxima exigencia: el cruce ante Belgrano en Córdoba, el clásico frente a Racing en Núñez, el Superclásico contra Boca en La Bombonera y el cierre de la fase regular ante Aldosivi en Mar del Plata.