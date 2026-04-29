Claudio Úbeda apuntó contra el árbitro tras la caída de Boca en Brasil: "Nos condicionó"

boca ostojich 1

Polémico historial de Esteban Ostojich dirigiendo a Boca

El historial de Boca con Ostojich tampoco ayuda a disipar las sospechas: con esta derrota, el equipo acumula cuatro caídas en siete partidos dirigidos por el árbitro uruguayo, con apenas dos victorias y un empate, lo que representa un bajo porcentaje de puntos obtenidos bajo su conducción.

Embed "NO INTENTA PEGAR UN GOLPE"



La queja de Claudio Úbeda en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Boca vs. Cruzeiro por la roja a Adam Bareiro.#Libertadores pic.twitter.com/hTnXz8wTJ6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 29, 2026

¿Qué se le viene a Boca ahora?

Más allá de la polémica, el club de la Ribera deberá dar vuelta la página rápidamente. El calendario no da respiro y el equipo tendrá compromisos decisivos en la fase de grupos de la Libertadores durante mayo. El próximo desafío será ante Barcelona de Ecuador como visitante, antes de recibir nuevamente a Cruzeiro y cerrar la fase frente a Universidad Católica en la Bombonera.