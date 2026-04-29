Claudio Úbeda apuntó contra el árbitro tras la caída de Boca en Brasil: "Nos condicionó"
El entrenador del Xeneize cuestionó el accionar del juez Esteban Ostojich y aseguró que la expulsión de Bareiro cambió por completo el desarrollo del partido en Brasil.
La derrota de Boca ante Cruzeiro en Belo Horizonte dejó mucha tela para cortar, y uno de los principales focos de discusión fue el arbitraje de Esteban Ostojich. Tras el 1-0 en contra por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, Claudio Úbeda no ocultó su malestar y señaló que las decisiones del juez uruguayo terminaron influyendo directamente en el resultado.
El momento que marcó un antes y un después en el encuentro fue la expulsión de Adam Bareiro sobre el cierre del primer tiempo. El delantero paraguayo vio la segunda tarjeta amarilla en una jugada que generó polémica y obligó al equipo argentino a disputar todo el complemento con un hombre menos. A partir de ahí, se vio obligado a modificar su planteo y a resistir durante gran parte del partido.
En conferencia de prensa, el entrenador fue claro al analizar la jugada: ”Nosotros vimos que no era para sanción. El árbitro decide sacar segunda amarilla y cuando vemos la imagen detenida ni siquiera hace un gesto para intentar dar un golpe ni mucho menos. Nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo y eso nos dificultó la intención de juego”, explicó, dejando en evidencia su desacuerdo con la decisión.
Más allá de ese episodio puntual, Úbeda también cuestionó el criterio general del arbitraje: ”Sinceramente no quiero pisotear ni caerle por demás al árbitro, a la vista de ustedes está cómo fue el arbitraje, prefiero no dar opinión. Para mí fueron demasiadas amarillas tempranas y eso condiciona el resto. Ese es el punto”, agregó, en un tono más medido pero igual de crítico.
Polémico historial de Esteban Ostojich dirigiendo a Boca
El historial de Boca con Ostojich tampoco ayuda a disipar las sospechas: con esta derrota, el equipo acumula cuatro caídas en siete partidos dirigidos por el árbitro uruguayo, con apenas dos victorias y un empate, lo que representa un bajo porcentaje de puntos obtenidos bajo su conducción.
¿Qué se le viene a Boca ahora?
Más allá de la polémica, el club de la Ribera deberá dar vuelta la página rápidamente. El calendario no da respiro y el equipo tendrá compromisos decisivos en la fase de grupos de la Libertadores durante mayo. El próximo desafío será ante Barcelona de Ecuador como visitante, antes de recibir nuevamente a Cruzeiro y cerrar la fase frente a Universidad Católica en la Bombonera.
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