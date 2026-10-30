La Selección Argentina confirmó las sedes para Uruguay y Costa Rica: dónde jugará
El equipo de Lionel Scaloni disputará dos partidos en el país durante la fecha FIFA de noviembre, con los que cerrará el año que tuvo al Mundial como centro de escena.
La Selección Argentina ya tiene definidos los estadios para sus próximos compromisos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
De esta forma, el Monumental no recibirá partidos del seleccionado en este cierre de año. Los dos encuentros marcarán una nueva presentación del campeón del mundo ante su público y serán los primeros después de la despedida de Lionel Messi, quien disputó su último partido en el país frente a Benín.
¿Cuándo y dónde jugará Argentina contra Uruguay y Costa Rica?
La agenda de la Selección para la fecha FIFA de noviembre quedó establecida de la siguiente manera:
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Argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre, en La Bombonera.
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Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La Bombonera volverá a ser sede de un encuentro de Argentina después de los amistosos que disputó frente a Zambia y Mauritania durante 2026. Además, el cruce con Uruguay tendrá un condimento especial: será la primera vez que ambos seleccionados se enfrenten en el estadio de Boca desde el triunfo de la Celeste por 2-0, el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas.
Las posibles ausencias en la convocatoria de Scaloni
Mientras se espera la publicación de la lista de convocados, ya hay algunas bajas y situaciones que el cuerpo técnico deberá considerar. Milton Delgado y Leonel Flores no estarán disponibles porque continuarán trabajando con Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.
Leandro Paredes tampoco podrá participar debido a que todavía debe cumplir fechas de suspensión por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España.
Por otra parte, Lautaro Martínez está en duda por la lesión muscular que sufrió en el partido frente a Brujas por la Champions League. En cambio, Emiliano "Dibu" Martínez adelantó que estará presente durante esta fecha FIFA.
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