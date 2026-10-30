La Selección Argentina confirmó las sedes para Uruguay y Costa Rica: dónde jugará

Leandro Paredes tampoco podrá participar debido a que todavía debe cumplir fechas de suspensión por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España.

Por otra parte, Lautaro Martínez está en duda por la lesión muscular que sufrió en el partido frente a Brujas por la Champions League. En cambio, Emiliano "Dibu" Martínez adelantó que estará presente durante esta fecha FIFA.