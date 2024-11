Los detalles del crimen de "Pillín" Bracamonte en Rosario y los audios de los testigos

Rápidamente, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Centenario, donde minutos después los médicos constataron el fallecimiento de ambos.

Horas después del doble crimen, el fiscal Ferlazzo solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, en la intersección de Reconquista y el bulevar Avellaneda. Además, tomará testimonios a quien pueda aportar datos relevantes para la investigación.

Embed - C5N en ROSARIO: los DETALLES del CRIMEN de PILLÍN BRACAMONTE

Este domingo, C5N estuvo presente en el lugar de los hechos y el cronista Alan Vidaña dio detalles de lo que estaba ocurriendo, mientras la Policía de Santa Fe continuaba recolectando pruebas, y habló con algunos vecinos.

Antonio, que vive cerca del lugar de los hechos, contó que fueron "por lo menos seis disparos" y que "era todo un descontrol".

"Él manejaba muy bien a la barra, si había algún problema en la cancha enseguida lo solucionaba, tenía a mucha gente que lo seguía", reconoció sobre Pillín, aunque remarcó que "es gente que está jugada, y lamentablemente pasan estas cosas".

"Anoche había mucha gente, los locales gastronómicos, los puestos de choripán. La gente va caminando tranquila. Hay luminarias nuevas, decían que había una apagada pero yo no le presté atención", relató.

"En Rosario está trabajando muy bien la Policía, Gendarmería, ya no hay tantos casos así como esto. A veces desde Buenos Aires dicen 'Rosario, la ciudad narco', pero no es tan así. Hay puntos clave en algunos barrios, pero se lleva bien. No vivo con miedo", subrayó.

Los audios de testigos del crimen de "Pillín" Bracamonte

Testigo 1

"Yo iba en una chata por Avellaneda mano hacia el sur y justo tuvieron que frenar porque bueno, ahí se junta la barra y además se están yendo y hubo un congestionamiento de autos".

"Dicen que se arrimaron dos en una moto, eso nosotros no lo vimos porque estábamos hablando entre nosotros. Se arrimaron, esto nos cuenta otro loco que estaba ahí cerca, miran para dentro de la chata, mete el brazo dentro de la chata y le revoleó como 10 tiros a los dos".

"Decí que no pasó ningún tiro de largo porque derechito estábamos nosotros a 15 metros, o sea cruzando la calle. Todo muy raro, las luces apagadas, no apareció ningún policía, la ambulancia siguió de largo, eso lo vimos nosotros. No frenó".

"Había solo una piba haciendo RCP pero no frenó nadie. La chata, que es donde iba Pillin de acompañante, se subió otro vago y se fueron, los llevaron a Bicentenario por lo que veo en las noticias. El otro loco que iba manejando, un tal "rana" que es mano derecha, quedó ahí tirado y después a lo último se lo terminaron cargando a un auto y se lo llevaron".

Testigo 2

"Estoy en shock todavía porque yo estaba al lado de la chata entregando plata. Yo veo que vienen y atino a correr para el costado. Tiran tiros al aire y se apoya a la ventanilla y le pega primero al gatillo que estaba ahí y después le pega al otro. El rana quiere seguir corriendo y no, mucha sangre, le chorreaba pero demasiado, el otro quedó muerto en la camioneta".

"Ahí no más empezaron a gritar, a correr todos para todos lados, un quilombo bárbaro y agarró pitito y agarró la camioneta y la llevó con el loco arriba porque el loco convulsionaba, pero tenía tiros por todos lados".

Embed - El AUDIO de un TESTIGO clave en el asesinato de PILLIN BRACAMONTE