Los dichos de Lionel Messi que ilusionan a todos los argentinos

Messi estará a semanas de cumplir 39 años cuando el próximo mundial se dispute, y muchos críticos ponen en duda que Leo cuente con las fuerzas necesarias para afrontar el magno evento deportivo. Pero él, como todo deportista inmensamente talentoso, puede poner las cosas en su lugar.

En diálogo con Simplemente Fútbol en Youtube, se refirió a los próximos desafíos que tiene con el Inter Miami, su actual equipo, y también con la Selección, realizando declaraciones que ilusionan, que renuevan las esperanzas de todo hincha de la celeste y blanca.

“La verdad que ahora disfruto y ya no puedo pedir más nada… Obviamente, seguir compitiendo y ganando, eso no se me va a ir nunca porque es mi esencia, porque crecí de esa manera: me gusta ganar y competir“, afirmó.

Al referirse al Mundial de Qatar, dijo haber alcanzado lo inexplicable: “Lo del Mundial fue… Como le decía a mi familia: ‘Ya está, después de esto…’ Hicimos todo, conseguimos todo y no nos queda nada”.

Sin embargo, el 2026 está ahí nomás, muy cerca, casi al alcance de la mano: “Si te ponés a pensar, está lejos; pero al mismo tiempo pasa rapidísimo… Pero bueno, este año va a ser importante, el poder jugar con continuidad, sentirme bien”.

Y además y quizá lo más importante, Leo no le cerró la puerta a Selección: “Iré viendo, como dije siempre, cómo me siento. Obviamente que uno piensa y ve, pero no quiere ponerse metas tampoco. Vivir el día a día e ir viendo cómo me siento desde lo físico, sobre todo, y ser sincero conmigo mismo, de decir si estoy para estar o no”.

Hasta ahora, tanto en las Eliminatorias sudamericanas como en el Inter Miami ha demostrado que está y que estará entre los mejores del mundo. Algo que, valga la pena repetirlo, ilusiona a todos los amantes del buen fútbol.