Los dichos de Riquelme sobre el mercado de pases que no cayeron bien en el mundo Boca
En la previa del amistoso ante Millonarios, el presidente xeneize elogió a Marino Hinestroza, defendió el plantel actual y pidió calma en el mercado de pases.
Juan Román Riquelme rompió el silencio y dejó definiciones fuertes sobre el presente y el futuro inmediato de Boca. En la antesala del amistoso frente a Millonarios en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, el presidente del club habló con el canal oficial y buscó bajar la ansiedad que rodea al mercado de pases, al tiempo que reforzó su confianza en el plantel de cara a un 2026 que tendrá a la Copa Libertadores como gran desafío.
Con la posible llegada de Marino Hinestroza prácticamente encaminada, Riquelme eligió un mensaje de mesura. Reconoció las condiciones del delantero colombiano, al que describió como “técnicamente muy bueno, rápido y con muchas cualidades para disfrutar del juego”, pero dejó en claro que no habrá una revolución de nombres. “No tenemos que volvernos locos”, insistió, una frase que funcionó como síntesis de la postura institucional.
El exenganche respaldó con firmeza el trabajo realizado en los últimos mercados. Recordó que a comienzos del año pasado Boca incorporó siete futbolistas y que, meses después, se sumaron otros nombres de peso como Braida, Pellegrino y Leandro Paredes. En ese contexto, explicó que el club ya hizo una inversión importante y que no ve necesario repetir un proceso de recambio profundo en este inicio de temporada.
Riquelme le puso paños fríos al mercado de pases: Boca no incorporó refuerzos
Más allá del flojo rendimiento colectivo durante 2025, Riquelme defendió a los jugadores y puso el foco en los tiempos de adaptación. Remarcó que Boca es un club particular, donde no siempre es sencillo rendir de inmediato, y se mostró convencido de que este año el equipo dará un salto futbolístico. “Tenemos un gran plantel y la confianza de que nos van a hacer disfrutar muchísimo”, aseguró.
El presidente también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje cargado de ilusión a los hinchas, en su primera aparición pública tras varios meses. Deseó que 2026 sea “mucho más feliz para todos” y que el pueblo bostero pueda volver a festejar, una frase que conecta directamente con el regreso de Boca a la Copa Libertadores.
En ese sentido, el 10 no esquivó el tema y dejó en claro que el máximo certamen continental es el gran objetivo. Habló de un año cargado de competencias, destacó la importancia de volver a disputar la Libertadores y se ilusionó con llegar a las instancias decisivas. Con un discurso que combinó calma, respaldo y ambición, Román trazó la hoja de ruta de Boca, aunque en los hinchas, sus declaraciones no cayeron para nada bien.
