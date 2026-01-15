Los dichos de Riquelme sobre el mercado de pases que no cayeron bien en el mundo Boca

Juan Román Riquelme rompió el silencio y dejó definiciones fuertes sobre el presente y el futuro inmediato de Boca. En la antesala del amistoso frente a Millonarios en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, el presidente del club habló con el canal oficial y buscó bajar la ansiedad que rodea al mercado de pases, al tiempo que reforzó su confianza en el plantel de cara a un 2026 que tendrá a la Copa Libertadores como gran desafío.