Luis Advíncula se despidió de Boca con un mensaje emotivo y explicó los motivos de su salida
El lateral se despidió del Xeneize con un mensaje cargado de emoción, agradeció a la gente y reveló que su salida se debió a un problema familiar.
La salida de Luis Advíncula marcó el final de una etapa significativa en Boca. Luego de casi cinco años en el club, el defensor puso en palabras una despedida cargada de gratitud y emociones, en la que dejó en claro que alejarse del Xeneize fue una decisión difícil, pero necesaria.
El adiós quedó oficializado a través de los canales del club, donde el lateral abrió su corazón y resumió su paso por la institución con una frase contundente: “Acá fui muy feliz”. El peruano reconoció que dejar “un club así es complicado”, aunque asumió que “es la vida” y que había llegado el momento de dar un paso al costado.
Los motivos de la salida y el agradecimiento a la dirigencia de Boca
Pese a tener un año más de contrato, Advíncula explicó que su rescisión estuvo ligada exclusivamente a una situación personal. “Estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país”, señaló, en referencia al gesto de Juan Román Riquelme y la dirigencia de dejarlo ir en libertad de acción. En ese sentido, aclaró que la decisión no estuvo relacionada con la pérdida de la titularidad durante 2025, sino con la necesidad de regresar a Perú para estar cerca de los suyos.
Al repasar su recorrido, el defensor no esquivó los contrastes vividos en Boca. “Cumplí un sueño al venir a jugar a un club tan gigantesco como éste”, expresó, y agregó: “Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que a veces se equivoca”.
El mensaje para los hinchas y su legado en Boca
Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, Advíncula priorizó el aspecto humano por sobre lo futbolístico. “Que me recuerden como lo que soy, un tipo siempre positivo, que tira para adelante... Un tipo feliz”, afirmó.
El cierre estuvo dedicado a los hinchas y al club, con palabras que reflejaron la intensidad de su paso por la Ribera. “Siempre voy a estar agradecido con el hincha, porque me hizo crecer mucho, no sólo futbolísticamente sino como persona. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, sostuvo, visiblemente emocionado. Advíncula se despide de Boca tras cuatro años y medio, 169 partidos disputados y cuatro títulos, dejando una huella marcada por su entrega y su fuerte identificación con la camiseta.
