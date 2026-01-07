Luis Advíncula se despidió de Boca con un mensaje emotivo y explicó los motivos de su salida

Los motivos de la salida y el agradecimiento a la dirigencia de Boca

Pese a tener un año más de contrato, Advíncula explicó que su rescisión estuvo ligada exclusivamente a una situación personal. “Estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país”, señaló, en referencia al gesto de Juan Román Riquelme y la dirigencia de dejarlo ir en libertad de acción. En ese sentido, aclaró que la decisión no estuvo relacionada con la pérdida de la titularidad durante 2025, sino con la necesidad de regresar a Perú para estar cerca de los suyos.