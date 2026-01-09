Boca y el fuerte recorte salarial: cómo la salida de referentes alivió las cuentas del club
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme logró un ahorro estimado en siete millones de dólares anuales, clave para reordenar el proyecto deportivo.
Boca comenzó a ver resultados concretos de una decisión que se venía gestando desde hace tiempo: reducir una masa salarial que se había vuelto pesada y difícil de sostener. La salida de varios futbolistas históricos y contratos elevados permitió al club generar un alivio económico significativo. En los pasillos de Brandsen 805 estiman que el ahorro ronda los siete millones de dólares por año, una cifra que impacta de lleno en la planificación deportiva y financiera.
Durante los últimos ciclos, el Xeneize había sostenido sueldos altos gracias a una economía relativamente estable y a diversas fuentes de ingresos. Sin embargo, puertas adentro entendieron que muchos contratos ya no guardaban relación con el rendimiento dentro del campo de juego. Por ese motivo, la conducción del fútbol, con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado a la cabeza, avanzó con una depuración que no estuvo exenta de costos simbólicos.
Uno de los casos más resonantes fue el de Marcos Rojo. El defensor era uno de los mejores pagos del plantel y había perdido terreno en la consideración deportiva. Con seis meses de contrato por delante, se acordó una rescisión anticipada que le permitió continuar su carrera en Racing. Su salida marcó un punto de inflexión y abrió la puerta a otras decisiones similares.
Algo parecido ocurrió con Sergio “Chiquito” Romero. El arquero llevaba varios meses sin continuidad, pero mantenía un salario elevado. La desvinculación antes del vencimiento de su contrato, que se extendía hasta fines de 2025, y su posterior llegada a Argentinos Juniors, significaron un recorte importante en los gastos fijos del club.
La lista de salidas se amplió con nombres como Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón, quienes ya sabían que no continuarían en 2026. En particular, el lateral colombiano tenía uno de los contratos más altos entre ese grupo y su partida terminó de consolidar el ajuste. Miramón, por su parte, regresó a Gimnasia tras no renovarse su préstamo, mientras que Lema dejó el club luego de varios meses sin actividad.
El último movimiento fuerte fue la rescisión de Luis Advíncula. Aunque no hubo ingreso por transferencia, el xeneize se liberó de un salario que superaba el millón de dólares anuales, correspondiente a un jugador que había perdido protagonismo. A eso se sumó la renovación de Ander Herrera con una rebaja salarial, otro gesto que reforzó la política de ajuste.
Con este escenario, el club de la Ribera logró ordenar sus números y ganar margen para pensar en el futuro. La reducción del gasto no solo alivió las cuentas, sino que también abrió la posibilidad de encarar refuerzos con mayor equilibrio financiero, en línea con un proyecto que busca combinar competitividad deportiva y sostenibilidad económica.
