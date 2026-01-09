Boca y el fuerte recorte salarial: cómo la salida de referentes alivió las cuentas del club

luis advincula

El último movimiento fuerte fue la rescisión de Luis Advíncula. Aunque no hubo ingreso por transferencia, el xeneize se liberó de un salario que superaba el millón de dólares anuales, correspondiente a un jugador que había perdido protagonismo. A eso se sumó la renovación de Ander Herrera con una rebaja salarial, otro gesto que reforzó la política de ajuste.

Con este escenario, el club de la Ribera logró ordenar sus números y ganar margen para pensar en el futuro. La reducción del gasto no solo alivió las cuentas, sino que también abrió la posibilidad de encarar refuerzos con mayor equilibrio financiero, en línea con un proyecto que busca combinar competitividad deportiva y sostenibilidad económica.