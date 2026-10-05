Los dos argentinos que van por el Golden Boy: los nominados a la joya del año

Sin embargo, la competencia para los juveniles argentinos no será sencilla dada la jerarquía de sus rivales en el Viejo Continente. En la nómina sobresale la presencia del español Pau Cubarsí, afirmado como pilar defensivo en Barcelona y reciente campeón del mundo con la Selección de España. A su vez, la nómina de candidatos la completan figuras de proyección internacional como los brasileños Endrick y Estevao, además de nombres de peso como Warren Zaïre-Emery, Yan Diomandé, Lennart Karl y Myles Lewis-Skelly. La gala de premiación donde se conocerá al ganador se llevará a cabo en diciembre.