Los dos argentinos que van por el Golden Boy: los nominados a la joya del año
El diario italiano Tuttosport dio a conocer la lista definitiva de 25 finalistas para el prestigioso galardón. Quiénes son las promesas de la Selección Argentina.
El fútbol argentino vuelve a decir presente en las grandes ligas de Europa y en las premiaciones individuales de elite. Mientras la Selección Argentina se enfoca en el amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental, el prestigioso diario italiano Tuttosport dio a conocer la nómina oficial de los 25 futbolistas nominados para quedarse con el galardón al Golden Boy 2026. Entre las mayores promesas del planeta figuran dos nombres formados en el medio local: Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.
El premio, que distingue desde el año 2003 al mejor jugador menor de 21 años radicado en el fútbol europeo mediante el voto de un jurado periodístico internacional, tiene a la Albiceleste en la expectativa. Históricamente, solo dos representantes nacionales lograron levantar esta distinción: Lionel Messi en 2005 y Sergio "Kun" Agüero en 2007, por lo que una hipotética consagración rompería una sequía de casi dos décadas.
El presente de ambos citados explica su inclusión en la nómina. Prestianni logró una enorme regularidad y un rendimiento destacado en Benfica, actuaciones que le abrieron la puerta para pelear un lugar de forma constante en las convocatorias del equipo nacional. Por su parte, Mastantuono, tras un inicio exigente en Real Madrid, encontró rodaje y desplegó su talento a préstamo en Fiorentina, desempeño que le valió una Wild Card para meterse de lleno entre los aspirantes.
Sin embargo, la competencia para los juveniles argentinos no será sencilla dada la jerarquía de sus rivales en el Viejo Continente. En la nómina sobresale la presencia del español Pau Cubarsí, afirmado como pilar defensivo en Barcelona y reciente campeón del mundo con la Selección de España. A su vez, la nómina de candidatos la completan figuras de proyección internacional como los brasileños Endrick y Estevao, además de nombres de peso como Warren Zaïre-Emery, Yan Diomandé, Lennart Karl y Myles Lewis-Skelly. La gala de premiación donde se conocerá al ganador se llevará a cabo en diciembre.
Los 25 nominados al Golden Boy
- Pau Cubarsí (FC Barcelona)
- Marc Bernal (FC Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
- Yan Diomande (Real Madrid)
- Endrick (Real Madrid)
- Luka Vuškovi (Brighton)
- Victor Froholdt (FC Porto)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rayan (Bournemouth)
- Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Estêvão (Chelsea)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)
- Saïd El Mala (Colonia)
- Jon Martín (Real Sociedad)
- Kerim Alajbegovic (Juventus)
- Finn Jeltsch (Stuttgart)
- Lennart Karl (Bayern Munich)
- Charalampos Kostoulas (Brighton) (Wild Card)
- Joane Gadou (Borussia Dortmund) (Wild Card)
- Rodrigo Mora (AS Roma) (Wild Card)
- Xavi Espart (FC Barcelona) (Wild Card)
- Franco Mastantuono (Fiorentina) (Wild Card)
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