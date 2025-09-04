Los equipos del fútbol argentino que Lionel Messi siguió desde Miami: ¿están River y Boca en la lista?

¿Habrá alguna vez un Lionel Messi en el fútbol argentino?

La posibilidad de ver a Lionel Messi con la camiseta de un club argentino sigue siendo un anhelo difícil de cumplir. El propio rosarino reconoció haber charlado con Ángel Di María sobre esa chance, mientras que otros campeones del mundo como Leandro Paredes ya regresaron al país.

Sin embargo, todo indica que Messi renovará su contrato con Inter Miami por tres temporadas más, lo que lo llevaría a jugar hasta los 41 años en Estados Unidos. En ese escenario, dependerá de su decisión personal si algún día pisa las canchas argentinas como profesional, aunque cada vez parece menos probable.