Los equipos del fútbol argentino que Lionel Messi siguió desde Miami: ¿están River y Boca en la lista?
Iván Tapia reveló qué equipos del fútbol argentino Lionel Messi siguió de cerca en 2025, mientras juega en Inter Miami y se prepara con la Selección.
Mientras se prepara para disputar su último partido de Eliminatorias Sudamericanas en Argentina este jueves ante Venezuela, Lionel Messi continúa atento a lo que ocurre en el fútbol local. Así lo reveló Iván Tapia, capitán de Barracas Central e hijo del presidente de la AFA, quien visitó al rosarino en Miami y mantuvo una charla íntima con él.
Tapia contó en diálogo con ESPN que Messi lo sorprendió al hacer comentarios muy precisos sobre el torneo argentino: “Charlamos de todo. Yo no sabía que miraba nuestro fútbol y me sorprendió porque me habló del partido de River contra Platense en el Monumental, cuando River quedó eliminado”, relató el mediocampista. Ese encuentro fue válido por los cuartos de final del Apertura 2025, torneo que finalmente conquistó Platense.
River, Platense y Riestra, entre los equipos que sigue Lionel Messi
Aunque no mencionó a Boca ni a Newell’s —club de su infancia donde todavía sueñan con verlo jugar—, Messi sí sorprendió con su interés por equipos menos habituales en su radar.
“Está al tanto de todo lo que pasa. Me dijo: ‘Mirá Platense, tiene que meterle porque cualquiera puede llegar. Mirá Riestra cómo complica los partidos’. Eso me llamó mucho la atención porque podría estar haciendo otra cosa, pero mira nuestro fútbol. Eso habla de lo grande que es”, destacó Tapia.
¿Habrá alguna vez un Lionel Messi en el fútbol argentino?
La posibilidad de ver a Lionel Messi con la camiseta de un club argentino sigue siendo un anhelo difícil de cumplir. El propio rosarino reconoció haber charlado con Ángel Di María sobre esa chance, mientras que otros campeones del mundo como Leandro Paredes ya regresaron al país.
Sin embargo, todo indica que Messi renovará su contrato con Inter Miami por tres temporadas más, lo que lo llevaría a jugar hasta los 41 años en Estados Unidos. En ese escenario, dependerá de su decisión personal si algún día pisa las canchas argentinas como profesional, aunque cada vez parece menos probable.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario