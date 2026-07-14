Los hinchas argentinos coparon Atlanta con un multitudinario banderazo antes del partido con Inglaterra

Debido a la magnitud del evento y a la histórica rivalidad entre ambas selecciones, las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad. Además de una gran cantidad de efectivos policiales, la patrulla K9 participó de los controles en la zona del banderazo. De cara al encuentro de este miércoles, más de 1.600 agentes custodiarán el estadio para evitar incidentes entre ambas parcialidades y también se confirmó que estará prohibido el ingreso de banderas con leyendas vinculadas a las Islas Malvinas.