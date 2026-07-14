Los hinchas argentinos coparon Atlanta con un multitudinario banderazo antes del partido con Inglaterra
Miles de fanáticos se reunieron en las calles para alentar a la Selección Argentina en la previa del duelo por un lugar en la final del Mundial 2026.
La ilusión de la Selección Argentina ya se vive mucho antes del pitazo inicial. En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, miles de hinchas albicelestes se adueñaron de las calles de Atlanta con un nuevo banderazo que volvió a demostrar el fervor que acompaña al equipo de Lionel Scaloni durante toda la Copa del Mundo.
A pesar de la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad estadounidense, los fanáticos no suspendieron la celebración y transformaron el lugar en una auténtica fiesta argentina. Banderas de clubes de distintos puntos del país, desde Temperley, Banfield y Lanús hasta Ushuaia y La Rioja, le dieron color a una jornada que tuvo como gran protagonista el apoyo incondicional al seleccionado nacional.
Como ocurrió en cada una de las sedes del Mundial, la figura de Diego Armando Maradona volvió a ocupar un lugar central entre las banderas y los murales improvisados. En muchos casos apareció acompañado por Lionel Messi, la Copa del Mundo o referencias a las Islas Malvinas, en una previa marcada también por la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses.
Los cánticos que encendieron la previa
El tradicional repertorio de la hinchada argentina no tardó en hacerse escuchar. Uno de los primeros temas que entonaron los fanáticos fue “Vení, vení cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, al que luego se sumaron otros clásicos dedicados a Brasil y, especialmente, al rival de turno.
En ese contexto, también resonó con fuerza el cántico “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, mientras la multitud acompañaba con bombos, banderas y bengalas de humo celestes y blancas. Más tarde, el aliento continuó con otro clásico: “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero”, en un claro mensaje de apoyo para el plantel.
Debido a la magnitud del evento y a la histórica rivalidad entre ambas selecciones, las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad. Además de una gran cantidad de efectivos policiales, la patrulla K9 participó de los controles en la zona del banderazo. De cara al encuentro de este miércoles, más de 1.600 agentes custodiarán el estadio para evitar incidentes entre ambas parcialidades y también se confirmó que estará prohibido el ingreso de banderas con leyendas vinculadas a las Islas Malvinas.
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