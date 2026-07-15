La jugada que recordó Lionel Scaloni de su paso por Inglaterra: "Me cambió la vida"
En la previa del partido de este miércoles, el DT recordó su paso por el West Ham y su recordado "error" en la mítica final de la FA Cup de 2006 ante el Liverpool.
En la víspera de la gran semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, el entrenador Lionel Scaloni sorprendió a todos en la conferencia de prensa al desenterrar un viejo y doloroso recuerdo de sus épocas de jugador en el fútbol inglés.
Se sabe que en el fútbol, un centímetro o una mala decisión pueden cambiar el destino de un campeonato. Y a veces, de una vida entera.
Se trata de una jugada desafortunada que los hinchas del West Ham todavía recuerdan de memoria, pero que el propio Scaloni hoy agradece con el alma. "La gente no me va a recordar muy bien en el West Ham, me podría haber ido mejor", confesó el DT con total honestidad.
El "blooper" de Lionel Scaloni que revivió el Liverpool
Corría el año 2006 y Lionel Scaloni jugaba a préstamo en el West Ham inglés con un solo objetivo: sumar minutos para ganarse un lugar en la lista de José Pekerman para el Mundial de Alemania. El objetivo de jugar la Copa del Mundo se cumplió, pero su etapa en Inglaterra se cerró de la manera más dramática posible en la final de la mítica FA Cup ante el Liverpool.
Con el partido 3 a 2 a favor del West Ham y el título casi en el bolsillo, Scaloni tiró una pelota afuera para que atendieran a un rival acalambrado. En la reposición, tras algunos rebotes, la jugada derivó en los pies de Steven Gerrard, quien metió un derechazo teledirigido de novela desde casi 40 metros para clavar el 3-3 agónico. El West Ham terminaría perdiendo esa final por penales.
"Reconozco que es una etapa un poco extraña... En el último partido me la mandé, cometí un error en la FA Cup que no sé si fue tan grave, pero valió el empate de Gerrard que la clavó desde los 40 metros", recordó Scaloni este martes entre risas y resignación.
Efecto mariposa: el error que le dio una familia
Aquel recordado error sentenció su salida de la Premier League. El club de Londres decidió no renovarle el contrato y el santafesino debió buscar nuevos horizontes. Sin embargo, el destino tenía preparado un plan superador para él:
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Sin lugar en Inglaterra: West Ham decide no comprar su pase tras la recordada final.
Rumbo a España: Emigra a Cantabria para vestir la camiseta de Racing de Santander (2006-2007).
La llegada a la isla: Tras un paso por la Lazio italiana, en 2009 ficha para el Mallorca.
Amor a primera vista: Fue justamente en la paradisíaca isla española donde conoció a Elisa Montero, la mujer que se convertiría en su esposa, la madre de sus hijos (Ian y Noah) y su sostén incondicional durante toda su carrera como entrenador.
"Y no me quedé en el West Ham y me cambió la vida, para bien porque conocí a mi esposa, tuve a mis hijos", reflexionó el técnico de la Selección con una sonrisa, demostrando que el fútbol siempre da revancha, incluso fuera de los límites de la cancha.
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