La jugada que recordó Lionel Scaloni de su paso por Inglaterra: "Me cambió la vida"

"Reconozco que es una etapa un poco extraña... En el último partido me la mandé, cometí un error en la FA Cup que no sé si fue tan grave, pero valió el empate de Gerrard que la clavó desde los 40 metros", recordó Scaloni este martes entre risas y resignación.

VIDEO RETRO La jugada desafortunada que le cambió la vida para siempre a Lionel Scaloni



1) No le renovaron en Inglaterra

2) Se va a Racing (Santander)

3) Firma con Mallorca en 2009

4) Conoce a su esposa Elisa Montero y desde entonces están juntos



Los tiempos de Dios son… — minutouno (@minutounocom) July 15, 2026

Efecto mariposa: el error que le dio una familia

Aquel recordado error sentenció su salida de la Premier League. El club de Londres decidió no renovarle el contrato y el santafesino debió buscar nuevos horizontes. Sin embargo, el destino tenía preparado un plan superador para él:

Sin lugar en Inglaterra: West Ham decide no comprar su pase tras la recordada final.

Rumbo a España: Emigra a Cantabria para vestir la camiseta de Racing de Santander (2006-2007).

La llegada a la isla: Tras un paso por la Lazio italiana, en 2009 ficha para el Mallorca .

Amor a primera vista: Fue justamente en la paradisíaca isla española donde conoció a Elisa Montero, la mujer que se convertiría en su esposa, la madre de sus hijos (Ian y Noah) y su sostén incondicional durante toda su carrera como entrenador.

"Y no me quedé en el West Ham y me cambió la vida, para bien porque conocí a mi esposa, tuve a mis hijos", reflexionó el técnico de la Selección con una sonrisa, demostrando que el fútbol siempre da revancha, incluso fuera de los límites de la cancha.