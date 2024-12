Los jugadores del Manchester United rechazaron utilizar una prenda a favor de la comunidad LGBT

El futbolista marroquí explicó que su decisión se dio en base a sus creencias religiosas, por ese motivo, no se sumaría a la campaña “Rainbow Laces” de la marca alemana, con la que la Premier League desea visualizar la igualdad e inclusión. Sus compañeros de equipo decidieron apoyarlo y se sumaron a no utilizar la chaqueta de Adidas, pero algunos de ellos no se mostraron de acuerdo con la decisión.