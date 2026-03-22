Los jugadores terminaron a las piñas entre el público en un partido de la NBA
La contienda entre los Washington Wizards y el Oklahoma City Thunder terminó a los empujones abajo del aro tras un doble y continuaron agrediéndose entre los asientos del público.
Durante un partido de la NBA entre Washington Wizards y Oklahoma City Thunder, se desató una pelea inusual que arrancó con empujones debajo del aro y terminó con un escándalo entre los espectadores. Cuatro jugadores —dos por equipo— fueron expulsados.
El conflicto estalló luego de un doble del alero de los Wizards, Anthony Gill, instantes antes del cierre del cuarto. Tras la conversión, Jaylin Williams y Justin Champagnie se enfrentaron a empujones cerca del cesto. Rápidamente, Gill y Ajay Mitchell, de Oklahoma City, se sumaron al tumulto, que se trasladó hasta la zona de asientos detrás del tablero. Una vez controlada la situación, los árbitros realizaron una extensa revisión de lo sucedido para definir las sanciones. Champagnie y Williams recibieron dos faltas técnicas cada uno y fueron descalificados. Mitchell y Cason Wallace, también de Thunder, vieron una falta técnica cada uno y también fueron expulsados.
"No coincidí con su evaluación después de hablar con ellos y ver el partido en el entretiempo", declaró el entrenador de Oklahoma, Mark Daigneault, finalizado el encuentro. "Pero llevo muchos años trabajando con [el jefe de árbitros] John Goble, y él me ayudó a resolverlo, así que tuvimos que aceptar nuestras diferencias y seguir adelante", añadió.
Racing pisó fuerte en Córdoba y venció 2-1 a Belgrano en un partidazo
En una noche repleta de emociones por la fecha 12 del Torneo Apertura, el conjunto de Racing logró una victoria fundamental en la siempre difícil provincia de Córdoba. El equipo dirigido por Gustavo Costas demostró un gran carácter para vencer a Belgrano por 2 a 1 y mantenerse en la pelea.
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Facundo Cambeses, de Selección
El partido en el Estadio Julio César Villagra, popularmente conocido como el Gigante de Alberdi, comenzó con un ritmo frenético. Los locales salieron decididos a imponer sus condiciones, y ya en el primer minuto de juego, tras una pérdida de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, Nicolás "Uvita" Fernández quedó mano a mano, pero su remate de afuera del área se fue apenas desviado.
Lejos de achicarse ante la presión del público cordobés, la "Academia" supo acomodarse en el campo de juego y empezó a manejar los hilos del mediocampo. La recompensa a este crecimiento futbolístico llegó a los 29 minutos de la primera etapa. Luego de una excelente jugada colectiva que desarticuló a la defensa rival, Adrián "Toto" Fernández definió con gran jerarquía dentro del área para establecer el 1 a 0 a favor de los de Avellaneda.
Sin embargo, el final de la primera mitad le tenía reservada una enorme dosis de sufrimiento a la visita. Tras una exhaustiva revisión del VAR a cargo de Lucas Novelli, el árbitro principal Andrés Merlos sancionó penal a favor de Belgrano por una mano de Santiago Solari. Fue allí donde emergió la figura gigantesca de Facundo Cambeses, quien le contuvo el anunciado remate a "Uvita" Fernández a los 41 minutos, permitiendo que su equipo se fuera al descanso en ventaja.
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