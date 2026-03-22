Los jugadores terminaron a las piñas entre el público en un partido de la NBA

Facundo Cambeses, de Selección

El partido en el Estadio Julio César Villagra, popularmente conocido como el Gigante de Alberdi, comenzó con un ritmo frenético. Los locales salieron decididos a imponer sus condiciones, y ya en el primer minuto de juego, tras una pérdida de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, Nicolás "Uvita" Fernández quedó mano a mano, pero su remate de afuera del área se fue apenas desviado.

Lejos de achicarse ante la presión del público cordobés, la "Academia" supo acomodarse en el campo de juego y empezó a manejar los hilos del mediocampo. La recompensa a este crecimiento futbolístico llegó a los 29 minutos de la primera etapa. Luego de una excelente jugada colectiva que desarticuló a la defensa rival, Adrián "Toto" Fernández definió con gran jerarquía dentro del área para establecer el 1 a 0 a favor de los de Avellaneda.

Sin embargo, el final de la primera mitad le tenía reservada una enorme dosis de sufrimiento a la visita. Tras una exhaustiva revisión del VAR a cargo de Lucas Novelli, el árbitro principal Andrés Merlos sancionó penal a favor de Belgrano por una mano de Santiago Solari. Fue allí donde emergió la figura gigantesca de Facundo Cambeses, quien le contuvo el anunciado remate a "Uvita" Fernández a los 41 minutos, permitiendo que su equipo se fuera al descanso en ventaja.