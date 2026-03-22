Clima: cuándo llega al AMBA el tormentón gris que no pasó el fin de semana largo
El pronóstico del tiempo confirmó que las intensas lluvias y el tormentón gris que no llegaron el fin de semana azotarán a Buenos Aires en los próximos días.
Tras un fin de semana con cielo despejado y sin precipitaciones, el clima cambiará drásticamente en la Ciudad de Buenos Aires. El tan anunciado tormentón gris, que finalmente pasó de largo durante estos días de descanso, ya tiene fecha de llegada según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
Muchos porteños se habían preparado para un fin de semana pasado por agua, cancelando planes al aire libre y preparando los paraguas de antemano. Sin embargo, la famosa ciclogénesis que amenazaba a la región central de la Argentina se tradujo principalmente en fuertes vientos y un marcado descenso de la temperatura, esquivando las lluvias torrenciales que los modelos meteorológicos habían proyectado inicialmente para el sábado y domingo. Las nubes se disiparon rápido y dejaron jornadas de sol a pleno, aunque con ráfagas heladas características del otoño.
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El pronóstico del clima para la semana: ¿cuándo llega el temporal?
Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad regresará paulatinamente a Buenos Aires. Para este lunes 23 de marzo, se espera una jornada con una máxima de 23 grados y una leve probabilidad de lluvias (50%) que apenas dejará 0.2 milímetros, un registro casi imperceptible. Los días martes, miércoles y jueves mantendrán una tendencia similar: cielos parcialmente nublados a despejados, sin precipitaciones a la vista y con temperaturas templadas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados, ofreciendo un respiro ideal para quienes deben transitar por la vía pública.
No obstante, el verdadero cambio llegará hacia el cierre de la semana laboral. El viernes 27 de marzo será el día clave en el que el ansiado y temido temporal descargará toda su furia sobre la ciudad y sus alrededores. El organismo oficial advierte sobre un 70% de probabilidades de fuertes precipitaciones, con un acumulado proyectado de 22 milímetros de agua a lo largo de toda la jornada. Este volumen representa una cantidad de agua muy superior a la de los días previos, confirmando que el fenómeno meteorológico solo se había retrasado.
Evolución de la lluvia hora por hora en Buenos Aires
El detalle horario permite anticipar cómo se desarrollará este evento adverso. Desde la madrugada del viernes (03:00 am), el cielo estará completamente cubierto. A partir de las 06:00 horas, comenzará una lluvia débil que se irá intensificando de forma constante.
El momento más crítico se vivirá durante la tarde, entre las 15:00 y las 18:00 horas, franja en la cual se esperan lluvias moderadas a fuertes, sumando casi 10 milímetros en un lapso muy corto, acompañadas por ráfagas de viento del sector este que alcanzarán los 35 kilómetros por hora.
Hacia la noche, pasadas las 21:00, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad, volviendo a la categoría de lluvia débil, aunque el ambiente se mantendrá húmedo y gris hasta la medianoche. Ante este inminente escenario, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias con anticipación: limpiar canaletas, evitar dejar residuos en la calle para no obstruir sumideros y circular con extrema precaución vehicular durante la tarde del viernes, cuando se registre el pico máximo de la tormenta.
Afortunadamente, para el sábado 28 de marzo, el panorama volverá a mejorar notoriamente, disipando las nubes y regalando un fin de semana agradable con máximas de 25 grados.
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