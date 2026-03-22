Clima: cuándo llega al AMBA el tormentón gris que no pasó el fin de semana largo

image El pronóstico del tiempo anticipa un tormentón para esta semana

Evolución de la lluvia hora por hora en Buenos Aires

El detalle horario permite anticipar cómo se desarrollará este evento adverso. Desde la madrugada del viernes (03:00 am), el cielo estará completamente cubierto. A partir de las 06:00 horas, comenzará una lluvia débil que se irá intensificando de forma constante.

El momento más crítico se vivirá durante la tarde, entre las 15:00 y las 18:00 horas, franja en la cual se esperan lluvias moderadas a fuertes, sumando casi 10 milímetros en un lapso muy corto, acompañadas por ráfagas de viento del sector este que alcanzarán los 35 kilómetros por hora.

Hacia la noche, pasadas las 21:00, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad, volviendo a la categoría de lluvia débil, aunque el ambiente se mantendrá húmedo y gris hasta la medianoche. Ante este inminente escenario, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias con anticipación: limpiar canaletas, evitar dejar residuos en la calle para no obstruir sumideros y circular con extrema precaución vehicular durante la tarde del viernes, cuando se registre el pico máximo de la tormenta.

Afortunadamente, para el sábado 28 de marzo, el panorama volverá a mejorar notoriamente, disipando las nubes y regalando un fin de semana agradable con máximas de 25 grados.