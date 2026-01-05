Los mensajes entre Sebastián Villa y la esposa de Marcelo Gallardo que encendieron las redes: "Ojalá..."

image

Hay que destacar que gran parte de la hinchada y agrupaciones como River Feminista han manifestado un fuerte repudio debido a sus antecedentes judiciales por violencia de género. Además, su identificación con Boca Juniors es otro factor que genera resistencia en el mundo River.

La postura de Independiente Rivadavia

El presidente del club mendocino, Daniel Vila, confirmó hoy que existe un "compromiso de venta" y que el jugador tiene ofertas de varios clubes. La institución tasó al colombiano en 12 millones de dólares, aunque se rumorea que River podría intentar negociar por una cifra cercana a los 8 millones o incluir jugadores (como el arquero Ezequiel Centurión) en la operación.

sebastian villa gol independiente rivadavia.jpg Sebastián Villa y su primer gol en su regreso al fútbol en Independiente Rivadavia.

En tanto, Villa no se presentó al inicio de la pretemporada en Mendoza (con permiso, según el club) y su entorno está haciendo fuerza para que el pase a Núñez se dé.