Los mensajes entre Sebastián Villa y la esposa de Marcelo Gallardo que encendieron las redes: "Ojalá..."
El exjugador de Boca parece estar cerca de aterrizar en el estadio Monumental y un intercambio con Geraldine La Rosa parece probarlo. Mirá.
Sebastián Villa volvió a estar en el centro de la escena futbolística tras un sugerente posteo con Juan Fernando Quintero, actual jugador de River: "Te veo pronto, hermano", escribió el ex Boca, despertando rumores de pase al histórico rival del Xeneize.
Aunque la publicación fue furor entre los hinchas del Millonario -y en no todos para bien-, la dirigencia de Núñez desestimó rápidamente el fichaje.
Lo cierto es que, tras ser la figura de Independiente Rivadavia en la obtención de la Copa Argentina, su salida de Mendoza es inminente. Con el mercado de pases en marcha, el club mendocino espera formalizar la transferencia que definirá el nuevo destino del delantero colombiano.
Ahora, un intercambio de mensajes entre Villa y Geraldine La Rosa, pareja de Marcelo Gallardo, volvió a encender los rumores: "Morí de amor, qué felicidad @carolineospina_3 Te dije, los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. ¡Felicitaciones! Una linda bendición ya en camino", escribió la esposa de "Napoleón" a la mujer del ex Boca, mostrándose contenta por su embarazo.
A esto, Villa respondió con un sugerente mensaje: "Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto", expresó el futbolista, con emoji de manitos hacia arriba, lo que volvió a dar rienda a las versiones que indican que el jugador de Independiente Rivadavia arribaría a Núñez a la brevedad.
Hay que destacar que gran parte de la hinchada y agrupaciones como River Feminista han manifestado un fuerte repudio debido a sus antecedentes judiciales por violencia de género. Además, su identificación con Boca Juniors es otro factor que genera resistencia en el mundo River.
La postura de Independiente Rivadavia
El presidente del club mendocino, Daniel Vila, confirmó hoy que existe un "compromiso de venta" y que el jugador tiene ofertas de varios clubes. La institución tasó al colombiano en 12 millones de dólares, aunque se rumorea que River podría intentar negociar por una cifra cercana a los 8 millones o incluir jugadores (como el arquero Ezequiel Centurión) en la operación.
En tanto, Villa no se presentó al inicio de la pretemporada en Mendoza (con permiso, según el club) y su entorno está haciendo fuerza para que el pase a Núñez se dé.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario