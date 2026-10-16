Los posibles reemplazantes de Lautaro Martínez que piensa probar Lionel Scaloni en la Selección Argentina

La lesión de Lautaro Martínez condiciona a Lionel Scaloni: los posibles reemplazantes para la fecha FIFA

Lautaro Martínez se convirtió en el tercer goleador histórico de la Selección Argentina.

En el plano de la Selección Argentina, la ausencia del atacante altera el armado de Lionel Scaloni de cara a los amistosos de la ventana de noviembre, donde el combinado nacional prevé medirse frente a Uruguay en condición de local y ante Costa Rica. Ante la baja del ex Racing, quien venía siendo pieza clave en la reestructuración ofensiva, el cuerpo técnico nacional deberá evaluar alternativas de cara a la citación definitiva.