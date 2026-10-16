Los posibles reemplazantes de Lautaro Martínez que piensa probar Lionel Scaloni en la Selección Argentina
El delantero del Inter sufrió una distensión muscular y estará un mes marginado de las canchas, perdiéndose los próximos compromisos internacionales de la Selección Argentina.
Una mala noticia sacudió los planes de la Selección Argentina y del Inter de Milán. En el punto más alto de su rendimiento individual, Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo que lo mantendrá al margen de la actividad oficial por aproximadamente un mes, marcando una baja sumamente sensible tanto para el conjunto italiano como para la Albiceleste.
El imprevisto físico interrumpe el formidable momento del "Toro", quien venía de convertir de a dos frente al Brujas, la Roma y el Napoli, sumado a una destacada actuación ante Real Madrid.
La recuperación le impedirá disputar hasta siete encuentros decisivos con el elenco conducido por Christian Chivu, incluyendo el clásico frente al Milan por la Serie A y los duelos clave ante Shakhtar y Feyenoord por la UEFA Champions League, certamen donde el conjunto interista marcha en la posición 25 de la fase de liga tras caer en sus dos presentaciones iniciales.
La lesión de Lautaro Martínez condiciona a Lionel Scaloni: los posibles reemplazantes para la fecha FIFA
En el plano de la Selección Argentina, la ausencia del atacante altera el armado de Lionel Scaloni de cara a los amistosos de la ventana de noviembre, donde el combinado nacional prevé medirse frente a Uruguay en condición de local y ante Costa Rica. Ante la baja del ex Racing, quien venía siendo pieza clave en la reestructuración ofensiva, el cuerpo técnico nacional deberá evaluar alternativas de cara a la citación definitiva.
Sin Lautaro en la nómina, la responsabilidad del ataque recaerá en Julián Álvarez, aunque el entrenador santafesino evalúa dos caminos tácticos: citar a un centrodelantero de área como José "Flaco" López o Santiago Castro para mantener la referencia de puesto, o bien modificar el dibujo para darle mayor rodaje a jóvenes talentos de recambio como Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Matías Soulé.
Te puede interesar
Dejá tu comentario