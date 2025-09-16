La furia del presidente de Chacarita contra sus jugadores: "Parecen señoritas de cabaret"

image

El Funebrero comenzó la temporada con buenas sensaciones bajo la conducción de Juan Manuel Azconzábal, pero el “Vasco” renunció en agosto y fue reemplazado por Carlos Mayor. Desde su llegada, el nuevo DT apenas cosechó dos empates y una derrota, en un tramo del campeonato donde el equipo pasó de estar en zona alta a luchar por mantenerse en puestos de reducido.

“Si los mimás y les das todo y te pagan de esta manera, entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si así entienden”, cerró un Di Pierro sin filtros. Mientras tanto, Chaca intentará recomponer su imagen el próximo domingo cuando visite a Central Norte en Salta, en un partido clave para definir si puede reengancharse en la pelea por los lugares de privilegio o si seguirá sumido en la irregularidad que tanto preocupa a sus hinchas.