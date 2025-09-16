La furia del presidente de Chacarita contra sus jugadores: "Parecen señoritas de cabaret"
Dolor y enojo en San Martín: el mandatario del Funebrero tildó de “cagones” a varios futbolistas después de la caída frente a Almirante Brown.
La interna de Chacarita quedó al descubierto después de la dura derrota en condición de local frente a Almirante Brown por la Primera Nacional. El presidente del club, Néstor Di Pierro, rompió el silencio y lanzó durísimas críticas hacia su plantel profesional, dejando frases que rápidamente hicieron eco en el mundo del ascenso.
Visiblemente enojado por la falta de resultados, no dudó en cuestionar la actitud de los jugadores, acusándolos de no tener compromiso y hasta de estar más pendientes de cuestiones superficiales que del rendimiento dentro de la cancha.
“Estoy defraudado por lo que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando ayer. Estos jugadores no se merecen ni una lágrima. Algunos parecen señoritas de cabaret”, disparó en el programa “Mano a mano Chacarita”. La bronca de Di Pierro se entiende: el equipo lleva siete partidos sin conocer la victoria, cuando hace apenas unas fechas estaba peleando los primeros lugares del Grupo B.
El dirigente insistió en que no existe justificación para este presente: “Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes... No sé qué necesitan. No tienen actitud, no tienen sangre”, aseguró, subrayando que no es un problema de recursos sino de compromiso futbolístico. Incluso fue más allá al advertir que está cansado de las excusas: “Antes decían que era culpa del técnico, que no había relación... ¿Y ahora qué? Que se dejen de pintar el pelo, de ponerse botines de colores, y que no los enganche en un boliche porque ahí sí me van a escuchar”.
El Funebrero comenzó la temporada con buenas sensaciones bajo la conducción de Juan Manuel Azconzábal, pero el “Vasco” renunció en agosto y fue reemplazado por Carlos Mayor. Desde su llegada, el nuevo DT apenas cosechó dos empates y una derrota, en un tramo del campeonato donde el equipo pasó de estar en zona alta a luchar por mantenerse en puestos de reducido.
“Si los mimás y les das todo y te pagan de esta manera, entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si así entienden”, cerró un Di Pierro sin filtros. Mientras tanto, Chaca intentará recomponer su imagen el próximo domingo cuando visite a Central Norte en Salta, en un partido clave para definir si puede reengancharse en la pelea por los lugares de privilegio o si seguirá sumido en la irregularidad que tanto preocupa a sus hinchas.
