Los Pumas cayeron con Inglaterra en el cierre de la gira

Quedaba tiempo y Argentina fue por todo, recuperó la salida, avanzó con decisión y forzó un penal que abrió una última chance. Optaron por buscar el touch para jugar el lineout, pero la ejecución no fue precisa e Inglaterra recuperó la pelota, sellando el resultado con un pelotazo a la tribuna.

A pesar de la derrota para el combinado argentino, el partido dejó buenas señales en el segundo tiempo, aunque marcado por un inicio que terminó siendo determinante.