Los Pumas cayeron con Inglaterra en el cierre de la gira
Si bien el seleccionado argentino de rugby mostró una marcada mejoría en el segundo tiempo, los desajustes de la primera mitad le permitieron al conjunto británico tomar una ventaja que mantuvo sin sobresaltos hasta el final.
A pesar de la sólida reacción en el segundo tiempo, Los Pumas cayeron 27-23 frente a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, en el cierre de la ventana internacional de noviembre.
El inicio fue cuesta arriba para Argentina, pese a que logró llegar varias veces a campo rival, la imprecisión en la definición y la solidez defensiva inglesa impidieron sumar puntos. Inglaterra aprovechó cada oportunidad, impuso su ritmo y en apenas 26 minutos se puso 17-0, controlando territorio y posesión.
El equipo argentino logró descontar con un penal de Tomás Albornoz, y la diferencia no fue mayor porque, en la última jugada del primer tiempo, el árbitro anuló un try claro del equipo local.
En el complemento, Los Pumas salieron con otra energía. A los cinco minutos llegó el try de Justo Piccardo, que marcó el camino de la remontada. Dos penales acercaron a Argentina a solo un punto, pero Inglaterra volvió a golpear con un try de Henry Slade, tras un line bien ejecutado, y un penal de George Ford estiraron la distancia nuevamente.
El final fue palpitante, un ataque profundo terminó en un try de Franco Molina, pero, al igual que en la última jugada del primer tiempo, la acción fue anulada por knock on tras la revisión. Aun así, Los Pumas siguieron atacando y lograron apoyar nuevamente a través de Rodrigo Isgró, para quedar a solo cuatro puntos.
Quedaba tiempo y Argentina fue por todo, recuperó la salida, avanzó con decisión y forzó un penal que abrió una última chance. Optaron por buscar el touch para jugar el lineout, pero la ejecución no fue precisa e Inglaterra recuperó la pelota, sellando el resultado con un pelotazo a la tribuna.
A pesar de la derrota para el combinado argentino, el partido dejó buenas señales en el segundo tiempo, aunque marcado por un inicio que terminó siendo determinante.
