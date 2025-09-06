Los Pumas cayeron ante los Wallabies en el Rugby Championship
Si bien el equipo tuvo un buen desempeño en el primer tiempo, en el completo decayó su rendimiento y el rival lo superó.
El equipo venía vigoroso después de su victoria ante Nueva Zelanda en la cancha de Vélez. Sin embargo, ante los australianos la historia fue otra, jugaron un gran primer tiempo, pero en el segundo se quedaron y los Wallabies se llevaron el premio al final: 28-24 por la tercera fecha que cerraba con All Blacks y Sudáfrica en Auckland.
Durante el inicio los Wallabies tenían la pelota pero no llegaban al ingoal bien defendido por los argentinos. Hasta que después de tomar agua, el penal que derivó en el line terminó con White dando vuelta el marcador, 7-6.
Lo mejor de Argentina fueron dos jugadas que salieron del scrum con Matera sacando la pelota un poco incómodo siguieron con pasamanos precisos. Durante gran parte del tiempo el partido mantuvo una gran dinámica de ida y vuelta que se frenó por el parate para tomar agua. Al regreso, por offside, Mateo Carreras dejó la cancha con amarilla. Tras el penal, los Wallabies fueron al line y aprovecharon el hombre de más para mover la pelota y que llegara el potente Suaalii de nuevo al try. O'Connor igualó con el pie. La combinación de fallos dudosos del árbitro (les cobro cinco penales seguidos a los argentinos) y errores de manejo de Los Pumas generaban que los locales se adueñaran de la pelota.
Sin embargo, la Selección, en su único ataque del complemento, consiguió un penal. Ya no estaba Santiago Carreras y se hizo cargo Mallía, que embocó para el 24-21 a los 78’. Faltaba nada, había que tratar de defender y no cometer infracciones.
De salida hubo un knock on, y tras el scrum, un penal de Ruiz por offside. Los Wallabies tenían el empate pero fueron al line, a ganarlo. No pudieron entrar porque la defensa argentina los frenó con penal. Una y otra vez, hasta que, de tanto insistir, los de amarillo llegaron al ingoal con Bell. Los Pumas se quedaron sin nada justo sobre la campana…
Casi lo ganan tras un gran PT, pero en los últimos 40 se la pasaron defendiendo, y así se hizo cuesta arriba.
