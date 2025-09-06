Los Pumas cayeron ante los Wallabies en el Rugby Championship

Lo mejor de Argentina fueron dos jugadas que salieron del scrum con Matera sacando la pelota un poco incómodo siguieron con pasamanos precisos. Durante gran parte del tiempo el partido mantuvo una gran dinámica de ida y vuelta que se frenó por el parate para tomar agua. Al regreso, por offside, Mateo Carreras dejó la cancha con amarilla. Tras el penal, los Wallabies fueron al line y aprovecharon el hombre de más para mover la pelota y que llegara el potente Suaalii de nuevo al try. O'Connor igualó con el pie. La combinación de fallos dudosos del árbitro (les cobro cinco penales seguidos a los argentinos) y errores de manejo de Los Pumas generaban que los locales se adueñaran de la pelota.