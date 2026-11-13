Axel Kicillof avaló la Resolución 516/26 que otorga un super fin de semana largo de 4 días en Buenos Aires
A través de una resolución firmada por Carlos Bianco, el gobierno de Axel Kicillof oficializó el esquema de feriados y asuetos de noviembre.
A través de la Resolución 516/2026, el Gobierno de Axel Kicillof, formalizó el cronograma oficial de feriados correspondientes al mes de noviembre en provincia de Buenos Aires. La normativa busca ordenar el funcionamiento administrativo en los distritos alcanzados durante las próximas semanas.
De acuerdo con lo establecido en la disposición, la medida determina el cese de actividades para el personal de la administración pública provincial y para las entidades bancarias, que no brindarán atención al público en las fechas estipuladas. En tanto, para el comercio, la industria y el resto del sector privado, la adhesión tendrá carácter estrictamente optativo, quedando sujeta a la decisión de cada empleador.
Dentro de este esquema oficial, se confirmó además que el partido de Magdalena contará con un fin de semana extra largo en torno al 21 y 22 de noviembre, una novedad que ampliará los días de descanso para los vecinos del distrito y promete impulsar tanto las actividades recreativas como el movimiento turístico en la zona.
El motivo detrás del fin de semana XXL de cuatro días que tendrá Magdalena en noviembre
El cruce entre una conmemoración histórica propia del distrito y el calendario oficial a nivel país les garantizará a los vecinos de Magdalena un receso de cuatro días consecutivos este mes. El descanso extendido regirá desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive, configurando un fin de semana extralargo para toda la comunidad local.
El cronograma comenzará el viernes 20, jornada establecida como día no laborable en el municipio al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación.
La fecha evoca el nacimiento institucional y poblacional de Magdalena el 20 de noviembre de 1776 —hace exactamente 250 años—, cuando se establecieron formalmente la guardia y la capilla que dieron origen a la localidad.
Tras el asueto local del viernes, el calendario continuará con el sábado 21 y el domingo 22, para luego empalmar directamente con el lunes 23 de noviembre, feriado en todo el territorio argentino por el Día de la Soberanía Nacional.
De este modo, los habitantes del distrito contarán con cuatro jornadas seguidas para el descanso, las propuestas recreativas y el impulso al turismo en la región.
La Resolución 516/16 que aprobó Kicillof establece un fin de semana extralargo en Magdalena
La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".
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