Axel Kicillof avaló la Resolución 516/26 que otorga un super fin de semana largo de 4 días en Buenos Aires

La fecha evoca el nacimiento institucional y poblacional de Magdalena el 20 de noviembre de 1776 —hace exactamente 250 años—, cuando se establecieron formalmente la guardia y la capilla que dieron origen a la localidad.

Tras el asueto local del viernes, el calendario continuará con el sábado 21 y el domingo 22, para luego empalmar directamente con el lunes 23 de noviembre, feriado en todo el territorio argentino por el Día de la Soberanía Nacional.

De este modo, los habitantes del distrito contarán con cuatro jornadas seguidas para el descanso, las propuestas recreativas y el impulso al turismo en la región.

La Resolución 516/16 que aprobó Kicillof establece un fin de semana extralargo en Magdalena

La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".