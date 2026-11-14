Así reflejaron los medios de Uruguay la victoria ante Argentina: títulos picantes y elogios a Forlán

El diario El País fue uno de los más contundentes con su portada: "En la Boca mando yo: Uruguay volvió a ganarle a Argentina con una nueva figura y una doble victoria para Forlán". En su análisis, destacó cómo la Celeste aprovechó la pelota parada para lastimar a un equipo argentino que tuvo la posesión, pero no consiguió traducir ese dominio en suficientes situaciones de peligro.