Así reflejaron los medios de Uruguay la victoria ante Argentina: títulos picantes y elogios a Forlán
La prensa charrúa celebró el 2-1 de la Celeste en La Bombonera.
La Selección argentina volvió a perder ante Uruguay en La Bombonera. Esta vez fue por 2-1, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, y del otro lado del Río de la Plata no tardaron en celebrar el resultado. Los principales medios uruguayos reflejaron la victoria con títulos cargados de folclore futbolero y también destacaron el comienzo del ciclo de Diego Forlán.
El diario El País fue uno de los más contundentes con su portada: "En la Boca mando yo: Uruguay volvió a ganarle a Argentina con una nueva figura y una doble victoria para Forlán". En su análisis, destacó cómo la Celeste aprovechó la pelota parada para lastimar a un equipo argentino que tuvo la posesión, pero no consiguió traducir ese dominio en suficientes situaciones de peligro.
Por su parte, La Diaria eligió una frase que resumió buena parte del desarrollo del encuentro: "Ataca Argentina, gol de Uruguay: gran triunfo celeste 2-1 en La Bombonera". El medio puso el foco en la efectividad del conjunto visitante frente a un rival que manejó buena parte del trámite.
El Observador, en tanto, hizo hincapié en la importancia del resultado para el entrenador uruguayo. "Para volver a creer: el triunfo que Diego Forlán necesitaba en la selección uruguaya, la cuota de suerte, el segundo golpe a Argentina y el resurgir celeste", fue su título.
El antecedente que recordó la prensa uruguaya
La victoria también tuvo un condimento especial por el escenario. Uruguay volvió a imponerse en La Bombonera, tal como había sucedido el 16 de noviembre de 2023, cuando el equipo dirigido por Marcelo Bielsa derrotó 2-0 a la Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.
En aquella oportunidad, los goles fueron de Ronald Araújo y Darwin Núñez. Tres años después, la Celeste repitió el festejo en el mismo estadio, esta vez bajo la conducción de Forlán. El resultado tuvo además un valor particular para el entrenador, que consiguió una victoria de peso en medio de la búsqueda de consolidar su proyecto al frente del seleccionado.
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