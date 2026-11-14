Brasil cayó en Singapur ante Japón con un gol agónico y en medio de protestas contra el árbitro

Ajustado: Kane le ganó el Balón de Oro a Mbappé por menos diferencia que Rodri a Vinicius Jr

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 tras imponerse a Kylian Mbappé en una de las definiciones más ajustadas de la historia del galardón. Vincent Garcia, redactor en jefe de France Football, reveló detalles de una votación que tuvo al delantero del Real Madrid como favorito durante buena parte del proceso, pero que terminó inclinándose a favor del atacante del Bayern Munich.

El periodista explicó que la diferencia entre ambos fue incluso menor que la registrada entre Rodri y Vinícius Júnior en 2024, cuando la distancia había sido de 41 puntos. Según las imágenes que se filtraron en redes sociales, la diferencia en 2026 habría sido tan solo de 33 puntos.

¿Cómo remontó Harry Kane en la votación del Balón de Oro?

Garcia contó que siguió los resultados de la elección mientras avanzaba el período de votación y observó cómo cambiaba la tendencia entre los principales candidatos. "Kylian Mbappé estuvo liderando durante mucho tiempo, pero Harry Kane protagonizó una remontada", explicó el responsable editorial de la revista francesa.

Aunque no había señalado al inglés como su favorito, Garcia defendió la legitimidad del resultado y destacó las virtudes del goleador: "Es ante todo un gran, gran goleador. Los miembros del jurado seguramente consideraron que era quizá la mejor combinación de todos los candidatos".

Kane llegó a la ceremonia respaldado por una temporada de alto nivel, en la que convirtió 73 goles entre su club y la selección inglesa. Con el club bávaro consiguió títulos en Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions League.

¿Por qué el PSG no pudo retener el premio?

Otro de los temas que abordó Garcia fue la derrota de Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior. Pese a que el PSG volvió a conquistar la Champions League, no consiguió que uno de sus futbolistas se quedara con el galardón. Kvaratskhelia, Dembélé y Fabián Ruiz estuvieron entre los diez jugadores más votados.

Para el jefe de redacción de France Football, esa distribución pudo perjudicar las posibilidades del conjunto parisino. "Me parece que la comunicación del PSG quizás no ha sido muy clara, al intentar poner en valor a tres jugadores y, después, a dos. Creo que realmente deberían haber apostado por un jugador; y, a mi juicio, deberían haber apostado por el actual poseedor del Balón de Oro, es decir, Ousmane Dembélé", analizó.

La distribución de votos que perjudicó a Lamine Yamal

También se refirió a Lamine Yamal, otra de las figuras que llegaba con aspiraciones de quedarse con el premio. Según su análisis, la presencia de varios candidatos españoles pudo fragmentar el respaldo de los votantes. "Creo que Rodri le quitó votos a Lamine en esta votación", sostuvo.

El periodista consideró que hubo una dispersión de preferencias entre los futbolistas españoles y que resultó difícil distinguir una actuación individual por encima de las demás. "Creo que, efectivamente, en el equipo español que fue campeón del mundo hubo un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal", agregó.

Por último, explicó que el rendimiento de Yamal también pudo influir en la decisión del jurado: "Lamine Yamal fue campeón del mundo, pero marcó un gol y empezó lesionado. A los miembros del jurado les costó desempatar a los españoles y destacar a uno más que a otro".