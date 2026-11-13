A qué hora llega un fuerte diluvio a Buenos Aires este sábado: anuncian tormentas para varios puntos del país
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por las tormentas que llegan a la provincia de Buenos Aires y otras áreas de la Argentina este sábado.
El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de nivel naranja y amarillo para este sábado 14 de noviembre. En provincia de Buenos Aires, el fenómeno afectará al sector sur y sudeste, mientras que el centro y norte del país concentrarán las condiciones más severas, con fuertes tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el mapa de alertas del sábado, en el que advierte por el desarrollo de tormentas en una amplia porción del territorio argentino. De acuerdo con la proyección oficial, los avisos alcanzan tanto a un sector de la provincia de Buenos Aires como al centro del país, el Litoral y el norte.
A qué hora llega un fuerte diluvio a Buenos Aires este sábado: anuncian tormentas
En el ámbito bonaerense, el organismo oficial estableció un alerta amarillo focalizado exclusivamente en el sur y sudeste de la provincia, abarcando la franja de la costa atlántica y el interior sur.
En contraste, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como La Plata, el conurbano y el centro y norte del territorio provincial permanecen en nivel verde, sin alertas meteorológicas vigentes para esa jornada.
Alerta naranja: las provincias más afectadas
La franja de mayor intensidad —identificada con color naranja en el sistema oficial— se extiende sobre una extensa región del centro y el noreste argentino. Según el mapa del SMN, las provincias alcanzadas por este nivel de advertencia son:
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Córdoba: abarca gran parte del territorio provincial, incluida la capital.
Santa Fe: comprende el centro y norte de la provincia, incluyendo la ciudad de Santa Fe.
Santiago del Estero: cubre prácticamente la totalidad del territorio provincial.
Chaco y Corrientes: afecta al sudeste chaqueño —con foco en Resistencia— y al norte y oeste correntino, incluida su capital.
Noroeste y Cuyo: alcanza el este de Catamarca y La Rioja, el sur de Tucumán, el extremo este de San Juan y el norte de San Luis.
El resto del país bajo alerta amarilla
Rodeando el núcleo de mayor severidad, el SMN dispuso el nivel amarillo para otra amplia porción del mapa nacional:
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Litoral: abarca la totalidad de Entre Ríos (incluida Paraná) y Misiones (incluida Posadas), además del resto de Corrientes y gran parte de Formosa.
Norte argentino: comprende casi toda la provincia de Tucumán, el centro y este de Salta y gran parte de Jujuy.
Centro y Cuyo: incluye el sur de Santa Fe, el centro y oeste de San Luis, y los sectores oeste de Catamarca y La Rioja.
Por su parte, el resto de la región pampeana y el norte de la Patagonia —como La Pampa, Mendoza y Neuquén— se mantienen en nivel verde, fuera del área de afectación prevista para la jornada del sábado.
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