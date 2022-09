Los Pumas cayeron con Sudáfrica y perdieron la chance de ser campeones

Los puntos de Argentina llegaron a través de un try penal, de Matías Moroni y dos penales y una conversión de Santiago Carreras.

Sudáfrica marcó cinco tries: un try penal, uno de Jaden Hendrikse, dos de Malcon Marx y otro de Damian de Allende, el medio apertura Damian Willense sumó un penal y dos conversiones y otra de Jesse Kriel.

Los Pumas volverán a jugar el sábado próximo nuevamente con los Springboks por la sexta y última fecha del Rugby Championship, en la ciudad de Hamilton, a las 12.05 (hora argentina).