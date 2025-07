Los Pumitas se alzaron con el Bronce en el Mundial M20

En el complemento, Francia anotó su tercer try, pero Los Pumitas no se desmoralizaron y achicaron la diferencia con otro try siete minutos después.

La remontada de los juveniles argentinos quedó confirmada con otros tres tries. Sin embargo, Francia insistió con una nueva llegada al ingoal

De esta manera, Los Pumitas igualaron su mejor performance en la historia, al quedarse después de nueve años con el tercer puesto de un Mundial.

Para el olvido: Los Pumas fueron derrotados por Inglaterra en La Plata

Los Pumas regresaron a la Argentina con un importante envión anímico, tras haber vencido a los British & Irish Lions en Dublín, en lo que fue una victoria histórica que llenaba de optimismo en la previa del enfrentamiento ante Inglaterra en el Estado UNO de La Plata.

Sin embargo, las expectativas positivas se desvanecieron durante el duelo de este sábado, de alto impacto por la ventana internacional de julio, que combinó deporte de primer nivel, celebración y emociones, con un Fan Fest, actividades para toda la familia y un marco imponente.

En concreto, el seleccionado argentino de rugby sufrió una dura derrota por 35-12 ante ante el combinado inglés, pese a un comienzo ordenado y con dominio territorial por parte de los argentinos, que terminado pagando muy cara su ineficacia en los metros finales.

Más allá del esfuerzo, los errores defensivos y la falta de precisión en ataque condicionaron a Los Pumas, que no logran vencer a Inglaterra en suelo argentino desde 2009.