Lucas Beltrán marcó en el empate de la Fiorentina ante Empoli

De esta manera, el exjugador de River acumuló su sexta conquista en el torneo, todas desde diciembre pasado a la fecha. Además de Beltrán, la Fiorentina, con 38 puntos en la clasificación, contó con los desempeños de Lucas Martínez Quarta (ex River) y Nicolás González (ex Argentinos Juniors), ambos como titulares. En tanto, el volante Gino Infantino (ex Rosario Central) estuvo entre los suplentes y no entró, según registró ‘Flashscore’.