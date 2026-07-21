Lucas Janson deja Boca y continuará su carrera en Gimnasia de La Plata a préstamo

Ariel Pereyra fue uno de los principales impulsores de la incorporación. El técnico considera que Janson puede recuperar el nivel que supo mostrar durante sus etapas en Tigre y Vélez, donde se destacó por su movilidad, su capacidad para jugar por todo el frente de ataque y su aporte goleador. En el Lobo esperan que el delantero pueda convertirse en una pieza importante dentro del esquema ofensivo y aportar experiencia a un plantel que buscará ser protagonista en el segundo semestre de la temporada.

Para el Xeneize, la cesión también representa la posibilidad de liberar un lugar dentro del plantel y permitir que un futbolista con poca participación tenga continuidad en otro escenario. Con la fuerte competencia existente en ataque y la llegada de nuevos refuerzos durante este mercado, las chances de Janson de sumar minutos eran cada vez menores.

El delantero afrontará así una nueva etapa con el desafío de recuperar confianza y volver a mostrar el rendimiento que alguna vez lo convirtió en una de las figuras del fútbol argentino. En Gimnasia encontrará un contexto diferente y un entrenador que apostó especialmente por su incorporación, confiando en que todavía tiene mucho para ofrecer dentro de la cancha.

Si no surge ningún inconveniente administrativo, firmará en las próximas horas su contrato con el conjunto platense y quedará a disposición del cuerpo técnico para comenzar una nueva experiencia que buscará relanzar su carrera luego de un ciclo con más frustraciones que alegrías en el club de la Ribera.