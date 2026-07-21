Lucas Janson deja Boca y continuará su carrera en Gimnasia de La Plata a préstamo
Después de varias semanas de negociaciones, el delantero aceptó la propuesta del Lobo y cambiará de club en busca de continuidad.
El mercado de pases del fútbol argentino sigue sumando movimientos y uno de ellos involucra a Boca. Luego de varias conversaciones y algunas idas y vueltas en las negociaciones, Lucas Janson aceptó la propuesta de Gimnasia y Esgrima La Plata y continuará su carrera en el conjunto platense, que lo incorporará a préstamo por una temporada.
La operación ya quedó acordada entre las instituciones y solamente resta la firma de la documentación para que el delantero se convierta oficialmente en nuevo futbolista del equipo dirigido por Ariel "Pata" Pereyra. El vínculo de Janson con Boca continúa vigente hasta diciembre de 2027, por lo que la cesión representa una oportunidad para sumar minutos y recuperar protagonismo después de un ciclo con escasa participación.
Desde su llegada al club de la Ribera, el atacante nunca consiguió afianzarse dentro del equipo titular. A pesar de haber arribado con buenos antecedentes luego de destacarse en Vélez Sarsfield, las lesiones, la competencia interna y la falta de continuidad impidieron que pudiera mostrar el nivel que había exhibido en etapas anteriores de su carrera.
Los números reflejan esa realidad. En casi tres temporadas con la camiseta azul y oro disputó 51 encuentros oficiales y convirtió apenas tres goles, una cifra muy por debajo de las expectativas que existían cuando fue incorporado. Su primer tanto llegó el 19 de septiembre de 2023 frente a Central Córdoba. Posteriormente atravesó todo el año 2024 sin poder convertir y recién volvió a marcar el 23 de enero de 2025, cuando Boca enfrentó a Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina.
Mercado de pases: Lucas Janson se va de Boca para jugar en Gimnasia La Plata
Consciente de que las oportunidades seguirían siendo limitadas, tanto el jugador como el Consejo de Fútbol y el presidente Juan Román Riquelme entendieron que una salida era la mejor alternativa para todas las partes. Gimnasia apareció rápidamente como el destino más conveniente, principalmente por el interés que mostró su entrenador.
Ariel Pereyra fue uno de los principales impulsores de la incorporación. El técnico considera que Janson puede recuperar el nivel que supo mostrar durante sus etapas en Tigre y Vélez, donde se destacó por su movilidad, su capacidad para jugar por todo el frente de ataque y su aporte goleador. En el Lobo esperan que el delantero pueda convertirse en una pieza importante dentro del esquema ofensivo y aportar experiencia a un plantel que buscará ser protagonista en el segundo semestre de la temporada.
Para el Xeneize, la cesión también representa la posibilidad de liberar un lugar dentro del plantel y permitir que un futbolista con poca participación tenga continuidad en otro escenario. Con la fuerte competencia existente en ataque y la llegada de nuevos refuerzos durante este mercado, las chances de Janson de sumar minutos eran cada vez menores.
El delantero afrontará así una nueva etapa con el desafío de recuperar confianza y volver a mostrar el rendimiento que alguna vez lo convirtió en una de las figuras del fútbol argentino. En Gimnasia encontrará un contexto diferente y un entrenador que apostó especialmente por su incorporación, confiando en que todavía tiene mucho para ofrecer dentro de la cancha.
Si no surge ningún inconveniente administrativo, firmará en las próximas horas su contrato con el conjunto platense y quedará a disposición del cuerpo técnico para comenzar una nueva experiencia que buscará relanzar su carrera luego de un ciclo con más frustraciones que alegrías en el club de la Ribera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario