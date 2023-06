Lucas Pratto, cerca de jugar en un equipo grande de Argentina

"El día que jugamos acá contra Vélez, me lo crucé, nos saludamos y le dije que algún día me gustaría dirigirlo", recordó Insúa sobre el partido disputado en octubre del año pasado por la Liga Profesional. Si bien no fue oficializado por las partes, Pratto rescindió el contrato que tenía con Vélez Sarsfield hasta fin de año.

Sobre el final de la primera parte del año, San Lorenzo sufrió la baja del delantero Andrés Vombergar, quien se fue a Ittihad, de Emiratos Árabes Unidos.

