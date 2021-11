Lucas Pratto dijo que el mejor DT que tuvo no fue Gallardo

Pratto no se fue en buenos términos de River. Partió al Feyennord de Países Bajos y tras una dura lesión regreso. "Esperaba un llamado de Gallardo después de la lesión, pero por una cuestión de cómo soy yo, pero no me defraudó nunca. la gente piensa que me fui porque estoy peleado, pero son decisiones. Yo hubiese decidido quedarme, a veces pensás grupalmente y a veces individualmente. Él no quería utilizarme como yo quería y cada uno tomó una decisión, pero no quiere decir que yo esté dolido ni que él tomó una mala decisión. Nos quedó una charla pendiente, me gustaría, por la relación que teníamos, porque siempre fuimos personas que nos respetamos mucho, pero si no pasa no estoy enojado".

"Como estratega, Gallardo es el mejor técnico que tuve, pero como completo me quedo con Gareca", sentenció. Con el "Tigre" fue campeón con Vélez del Inicial 2012, de la final contra Newell's que le valió el título de campeón 2012/13 y de la Supercopa Argentina de ese año.