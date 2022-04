Luciana Milessi reveló por qué no habla más de Julián Álvarez

luciana milessi

En las últimas horas, la tiktoker contó en un video que no habla más del delantero y explicó los motivos. "Prefiero no decir más nada por dos motivos: primero hay gente que me escribía cosas horribles, hasta me amenazaban. Hubo otra gente que se ofendio y decían que yo lo acosaba y sexualizaba a Julián. Yo en su momento pedí disculpas porque no me daba cuenta que lo estaba haciendo, pero no lo voy hacer más por respeto a él y la gente que se ofende", contó Luciana.

"Es algo que es obvio que no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir: si Julián juega bien es porque es un excelente deportista y profesional, no porque yo le de suerte", concluyó la joven.