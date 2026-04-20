Tigre vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Matador necesita cortar su peor racha del año para no quedar relegado, mientras que el Globo atraviesa un gran momento y busca consolidarse entre los mejores ocho del torneo.
Tigre y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 21:45 en el Estadio José Dellagiovanna, en el cierre de una jornada clave del Torneo Apertura 2026. El duelo, correspondiente a la fecha 15, encuentra a ambos equipos con aspiraciones de meterse en los playoffs, aunque atravesando presentes muy diferentes que le agregan tensión y atractivo al cruce.
El equipo de Victoria llega en caída libre. Aquel arranque prometedor que había ilusionado a sus hinchas quedó lejos en el tiempo, y hoy el Matador acumula diez partidos sin conocer la victoria, una racha que encendió las alarmas y puso en discusión el ciclo de Diego Dabove. De esos encuentros, ocho corresponden al torneo local y los otros dos a la Copa Sudamericana, donde tampoco logró hacer pie.
La última alegría de Tigre se remonta a principios de febrero, cuando venció 2-0 a Claypole por la Copa Argentina. Desde entonces, el equipo no logró reencontrarse con su mejor versión y fue perdiendo terreno tanto en la tabla como en la confianza colectiva. Actualmente se ubica décimo en la Zona B con 18 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación, lo que mantiene viva la esperanza, aunque con un margen de error mínimo.
En el plano internacional, su presente tampoco es alentador. Tras empatar 1-1 en su debut ante Atlético Alianza, cayó 1-0 frente a Macará en condición de local, quedando en el último lugar del Grupo A con apenas un punto. Esa combinación de resultados adversos obliga al equipo a reaccionar de inmediato si pretende sostener sus objetivos en ambas competencias.
En contraposición, Huracán llega en pleno crecimiento. El equipo dirigido por Diego Martínez encadena tres victorias consecutivas: goleó 3-0 a Gimnasia, superó 3-1 a Rosario Central en el torneo local y venció 2-1 a Olimpo por la Copa Argentina. Además, acumula cinco partidos sin derrotas, lo que refleja un presente sólido tanto en resultados como en funcionamiento.
Gracias a esa racha, el Globo se posiciona sexto en la Zona B con 20 puntos, dentro de los puestos de clasificación, y una victoria en Victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en los octavos de final. El equipo ha encontrado regularidad, eficacia ofensiva y una identidad clara, factores que lo convierten en un rival de cuidado.
El cruce promete ser determinante para ambos. El local necesita una reacción urgente para no despedirse prematuramente de la pelea, mientras que la visita buscará ratificar su levantada y dar un paso firme hacia la próxima instancia. En un contexto de máxima presión, cada detalle puede inclinar la balanza.
Tigre vs. Huracán: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
- Huracán: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
Tigre vs. Huracán: otros datos
- Hora: 21.45.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.
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