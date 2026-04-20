Tigre vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Gracias a esa racha, el Globo se posiciona sexto en la Zona B con 20 puntos, dentro de los puestos de clasificación, y una victoria en Victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en los octavos de final. El equipo ha encontrado regularidad, eficacia ofensiva y una identidad clara, factores que lo convierten en un rival de cuidado.

El cruce promete ser determinante para ambos. El local necesita una reacción urgente para no despedirse prematuramente de la pelea, mientras que la visita buscará ratificar su levantada y dar un paso firme hacia la próxima instancia. En un contexto de máxima presión, cada detalle puede inclinar la balanza.

Tigre vs. Huracán: probables formaciones

Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Huracán: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.

Tigre vs. Huracán: otros datos

Hora: 21.45.

21.45. Estadio: José Dellagiovanna.

José Dellagiovanna. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: TNT Sports Premium.