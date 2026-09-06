Luciana Rubinska contó el trasfondo de la pelea entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone: "No matcheó"
La periodista Luciana Rubinska reveló los cortocircuitos que desgastaron la relación entre el delantero y el entrenador argentino tras el frustrado pase al Barcelona.
La novela del mercado de pases en el fútbol europeo sumó un capítulo de altísimo impacto. Luego de un periodo estival agitado y lleno de rumores sobre el futuro de Julián Álvarez, se revelaron detalles inéditos sobre los motivos que tensaron al máximo su relación con Diego Simeone dentro del Atlético de Madrid.
Durante la tradicional mesa de Mirtha Legrand, la periodista Luciana Rubinska aportó información de primera mano sobre la interna que atravesó el delantero de la Selección Argentina. Según contó la cronista, la intención del atacante de abandonar la institución venía madurando desde la disputa de la Copa del Mundo, impulsado por el deseo concreto de desembarcar en el Barcelona.
Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por la postura inflexible de la dirigencia colchonera. "En el medio hubo muchos cruces. Le habían prometido que esa venta se iba a dar", explicó la periodista sobre el compromiso incumplido que desató el enojo del cordobés. El desacuerdo entre las partes generó un desgaste paulatino en el vestuario que terminó por resentir el vínculo diario con el director técnico.
Luciana Rubinska contó el trasfondo de la pelea entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone: "No matcheó"
La falta de química futbolística y personal terminó jugando un rol determinante en la crisis. "Lo que pasó es que no matcheó con Simeone. El Cholo no dice eso, pero hubo momentos que se vieron algunos cortocircuitos entre ambos y se quería ir", detalló Rubinska para graficar el distanciamiento con el estratega bonaerense.
Pese a los intentos por forzar su salida, la postura inflexible del presidente Enrique Cerezo hizo valer el contrato firmado hasta 2030, cerrándole las puertas de entrada al conjunto blaugrana. Con el libro de pases ya cerrado, el atacante de Calchín deberá cumplir su compromiso contractual en la capital española, enfocado en recuperar la titularidad y revertir un clima enrarecido tanto con el cuerpo técnico como con los simpatizantes rojiblancos.
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