Luciana Rubinska contó el trasfondo de la pelea entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone: "No matcheó"

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por la postura inflexible de la dirigencia colchonera. "En el medio hubo muchos cruces. Le habían prometido que esa venta se iba a dar", explicó la periodista sobre el compromiso incumplido que desató el enojo del cordobés. El desacuerdo entre las partes generó un desgaste paulatino en el vestuario que terminó por resentir el vínculo diario con el director técnico.